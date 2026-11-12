ÖSYM 2026 ÖZYES ek yerleştirme işlemlerini tamamladığını duyurdu

ÖSYM 2026 ÖZYES ek yerleştirme işlemlerini tamamladığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 2026 ÖZYES kapsamında yükseköğretim programları için yapılan ek yerleştirmenin tamamlandığını duyurdu. Ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2026 ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: İHA
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