Özel Okullarda Yeni Müfredat Kitaplarının Kullanımı Araştırılıyor - Son Dakika
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Eğitim

Özel Okullarda Yeni Müfredat Kitaplarının Kullanımı Araştırılıyor

Özel Okullarda Yeni Müfredat Kitaplarının Kullanımı Araştırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamındaki yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarının özel okullarda kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla velilere yönelik bir anket hazırladı.

04.01.2025 12:10  Güncelleme: 12:11
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamındaki yeni müfredat doğrultusunda her kademenin ilk sınıfına yönelik hazırlanıp, ücretsiz dağıtılan 'beceri örgüsü temelli' yeni ders kitaplarının özel okullarda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için anket hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ve diğer öğretim programlarına uygun şekilde yeni müfredat doğrultusunda her kademenin ilk sınıfına yönelik ders kitapları hazırladı. Öğretim programları doğrultusunda, bakanlık tarafından yazılan ders kitapları resmi okullarla birlikte özel okullara da 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamadan önce ücretsiz olarak dağıtıldı. Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla onaylanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre hazırlanan öğretim programları 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5, hazırlık ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başladı.

Geçen yılın şubat ayında hazırlanan yeni mevzuat hükmü doğrultusunda, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutması zorunlu hale getirildi. Bakanlığın getirdiği hüküm doğrultusunda, ortak sınavlar ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlara katılacak öğrencilere sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda bakanlıkça hazırlanan ders kitapları kaynak olarak alınacağı belirtildi.

ARAŞTIRMA AMAÇLI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 20 Ocak 2025'te başlayacak yarıyıl tatili öncesinde ücretsiz dağıtılan 'beceri örgüsü temelli' yeni ders kitaplarının özel okullarda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için velilere yönelik anket hazırlandı. Çocuğu özel okullarda eğitim gören velileri kapsayan anket giriş kısmında, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren, ilkokul 1'inci sınıf, ortaokul 5'inci sınıf, ortaöğretim 9'uncu sınıf seviyesinde okutulmak üzere hazırlanan ders kitaplarının, özel okullarda okutulma durumlarının belirleneceği belirtildi. 5 sorudan oluşan anketin sadece araştırma amacıyla hazırlandığı ve sadece bu amaç doğrultusunda kullanılacağı kaydedildi.

Ankette velilere, okulda kullanılan ders kitaplarının tespitine ilişkin 4'üncü soruda "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitapları öğrencimize verilmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitapları öğrencimize verilmiş ancak okulda bu kitaplar yerine başka kaynaklar okutulmaktadır. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitapları okulda okutulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitapları ve başka kaynaklar birlikte okutulmaktadır" seçenekleri yer aldı.

Öğrencilere ödevlerin hangi kaynaklardan verildiğine ilişkin 5'inci soruda ise, "Ödevler bakanlığın dağıttığı ücretsiz ders kitaplarından veriliyor. Ödevler ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının dışındaki başka kaynaklardan veriliyor. Ödevler bakanlığın dağıttığı ücretsiz ders kitaplarından ve başka kaynaklardan birlikte veriliyor" seçenekleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Özel Okullarda Yeni Müfredat Kitaplarının Kullanımı Araştırılıyor - Son Dakika

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