Plansız Başlangıç Etkinliği İstanbul Kültür Üniversitesi\'nde Gerçekleştirildi!

Eğitim

Tasarım Fabrikası ile Branding Türkiye'nin ortak organizasyonuyla hazırlanan "Girişimcilerin Büyük Hataları" etkinliği, 28 Kasım'da "Plansız Başlangıç" ana temasıyla ekosistem paydaşlarını İstanbul Kültür Üniversitesi'nde buluşturdu. Etkinlikte Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam ve Haberler.com Kurucusu Dr. Ekrem Teymur bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

"PLANSIZ BAŞLANGIÇ"

Girişimcilik odaklı podcast serisi ve kitap olarak Mürsel Ferhat Sağlam tarafından hazırlanıp 2023'te yayınlanan Girişimcilerin Büyük Hataları, 2024 yılında Branding Türkiye ve İstanbul Kültür Üniversitesi Tasarım Fabrikası partnerliğiyle etkinlik serisi olarak ekosistemle buluşuyor. Toplamda 12 bölümden oluşan serinin ikinci bölümünde "Plansız Başlangıç" üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Hem içerik hem de konsept açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Girişimcilerin Büyük Hataları etkinlik serisinin İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen kısmının ikincisi, 28 Kasım 2024 tarihinde düzenlendi. İKÜ Tasarım Fabrikası'nın organizasyon partnerliğindeki etkinliğin ikinci bölümüne Haberler.com Kurucusu Dr. Ekrem Teymur konuk oldu.

Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin paydaşları ile akademisyen ve üniversitelilerin ağırlıkta olduğu etkinlikte, Mürsel Ferhat Sağlam, ikinci bölümün ana teması olan "Plansız Başlangıç" üzerine bilgi paylaşımında bulundu.

Planlamanın bir girişim için neden hayati önem taşıdığından bahseden ve plansızlığın hangi olumsuz sonuçlara neden olduğuna değinen Sağlam, iyi bir planlama dendiğinde ne anlaşılması gerektiğini de açıkladı. Literatürde kabul görmüş stratejik planlama modellerinin önemine vurgu yapan Mürsel Ferhat Sağlam, ayrıca serideki diğer bölümlerin hangi ana temalara sahip olduğundan da bahsetti.

Girişimciliğe dair farkındalık odaklı ve ders niteliğinde bilgiler paylaşan Sağlam'dan sonra, etkinliğin konuk firması olan Haberler.com'un Kurucusu Dr. Ekrem Teymur sahneye çıktı. Girişimcilerin Büyük Hataları konseptini çok beğendiğini dile getirerek konuşmasına başlayan Teymur, ekosistemde hep başarıların konuşulduğunu, ancak hatalardan hiç bahsedilmediğini, oysa hataların da önemli dersler taşıdığını ifade etti.

Akabinde, hem Türkiye'den hem de globalden örneklerle anlatımını zenginleştiren Dr. Ekrem Teymur, girişimciliğin fırsatlarla dolu olsa da riskleri de beraberinde getiren bir olgu olduğuna vurgu yaptı. Buna ek olarak, her başarı hikâyesinin aslında öğrenilmiş dersler barındırdığını ifade eden Teymur, konuşmasında girişimcilere kaybettiren sebepleri de anlattı. Bu bağlamda, pazar araştırmasının eksikliği, yanlış ekip kurmak, finans yönetimi hataları, esneklik eksikliği, fazla hızlı ya da yavaş hareket etmek gibi nedenlere dikkat çeken Teymur, hatalardan nasıl kaçınılacağını da ifade etti.

Etkinliğin son kısmında ise Mürsel Ferhat Sağlam ile Dr. Ekrem Teymur birlikte sahneye çıkıp seyircilerin girişimcilik alanında merak ettiklerini yanıtladı. Teşekkür konuşmalarının ardından hem katılımcılar hem etkinlik partnerleri hem de konuşmacılar hatıra fotoğrafları çektirip serbest networking için fuaye alanına geçti.

ETKİNLİK DESTEKÇİLERİ

Branding Türkiye ile İKÜ Tasarım Fabrikası tarafından gerçekleştirilen ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin stratejik partner olduğu Girişimcilerin Büyük Hataları – Plansız Başlangıç etkinliği, ekosistem paydaşları tarafından da destekleniyor. İşte serinin medya ve destek partnerleri: Haberler.com, SonDakika.com, Techinside, Medya Takip Merkezi, Medya Bilgi Rehberi, Kurumsal İletişim 2.0, Technologic, TeknoTalk, StartupTeknoloji, Fikirleri Dönüştürme Atölyesi, 1Fikir1Marka, Goog Digital, Haber Galerisi, Startup Gazetesi, WP Okulu, Franchise Market Türkiye, PR Atölye Dergisi, 9 Eylül Gazetesi, Dijital Markalaşma Sohbetleri, BiHaber.tr, KIPS Türkiye, Ajans Paradise, Hani Kurumsaldık, Imesta Coffee, 6N Magazine.