Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim: Uzay eczacılığı geleceğin mesleği - Son Dakika
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Eğitim

Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim: Uzay eczacılığı geleceğin mesleği

Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim: Uzay eczacılığı geleceğin mesleği
22.07.2025 16:06
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Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, Biruni Üniversitesi'nin sunduğu akademik olanakları ve eczacılık sektörünün geleceğini Haberler.com'da yayınlanan Bilimin Geleceği programında anlattı. Uzay eczacılığı vizyonu ve yapay zeka destekli ilaç geliştirme projeleri dikkat çekti.

Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, Haberler.com'da moderatör Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Eczacılık mesleğinin özelliklerini koruduğunu ve gençler arasında hâlâ cazip olduğunu belirten Değim, Biruni Üniversitesi'nin bilim odaklı yapısının bu alanda önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

"HER GÜN YENİ HASTALIK, YENİ MOLEKÜL İHTİYACI"

Değim, ilaç geliştirme sürecinde yapay zekanın giderek önem kazandığını belirterek "Her gün yeni hastalıklarla karşılaşıyor, yeni etkin maddelere ihtiyaç duyuyoruz. Yapay zeka ile molekül geliştirmenin tam ortasındayız" dedi. Biruni Üniversitesi'nin öğrenciler için gerekli tüm ekipmanları sunduğunu vurguladı.

Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim: Uzay eczacılığı geleceğin mesleği

"40 PATENT BAŞVURUSUYLA REKOR KIRDIK"

Eczacılık öğrencileriyle birlikte 40 patent başvurusu gerçekleştirdiklerini açıklayan Değim, "Bu, eczacılık fakülteleri arasında önemli bir rekordur" ifadelerini kullandı. Ayrıca, üniversitenin hastanesinin 617 yatak kapasitesine ulaşabilmesi sayesinde öğrencilerin pratik yapma imkanı bulduğunu da sözlerine ekledi.

"HEDEFİM NASA'DA STAJ YAPTIRMAK"

"Uzay eczacılığı" kavramını gündeme taşıyan Değim, "Eğer uzay eczacısı unvanı varsa, hava ve uzay eczacılığı da olmalı" dedi. Türkiye'nin uzay eczacılığı konusunda literatüre ilk yayınları kazandıran ülkelerden biri olmasını hedeflediklerini belirtti. Hayalinin ise öğrencilerinden bazılarının NASA'da staj yapmasını sağlamak olduğunu açıkladı.

"ECZANE AÇMAK SON SEÇENEĞİMİZ"

Eczacılık alanında iş imkanlarından bahseden Değim, eczane açmanın artık birincil hedef olmadığını belirtti. "Eczane açmak bizim için yedek lastik gibidir; en son düşüneceğimiz, büyük bir seçenektir" diyerek sektörün yeni kariyer fırsatlarına dikkat çekti.

"OSMANLI AKREBİNDEN RADYASYON GEÇİRMEYEN KREM ÜRETTİK"

Bitkisel ürünlere yönelik uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Değim, bazı bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanıldığında risk taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Osmanlı döneminde kullanılan "akrep" bitkisinden radyasyon geçirmeyen bir krem ürettiklerini açıkladı.

Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, Biruni Üniversitesi'nin eczacılık alanında sunduğu imkanların Türkiye için bir fırsat olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim: Uzay eczacılığı geleceğin mesleği - Son Dakika

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