Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor - Son Dakika
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Eğitim

Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor

Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
01.06.2025 18:43
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Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Eyüp Musiki Vakfı arasından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında "şarkıcı", "çalgıcı" ve "koro şefi" mesleklerinin ulusal meslek standartları hazırlandı.

"Şarkıcı", "çalgıcı" ve "koro şefi" mesleklerinin ulusal meslek standartlarına ilişkin çalışmalar hız kazandı. Bakanlığın attığı adımlar sonrası söz konusu meslekler belli standartlarla icra edilecek.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

ŞARKICI VE ÇALGICILARA MESLEKİ STANDART

MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, çalışmalar kapsamında Eyüp Musiki Vakfı ile işbirliği protokolü imzalayıp, yeni ulusal meslek standartlarının belirlenmesini sağladı.

Buna göre "şarkıcı" (seviye 6), "çalgıcı" (seviye 6) ve "koro şefi" (seviye 6) meslekleri için hazırlanan ulusal meslek standartları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"ŞARKICI ESERİ SESLENDİRMEDEN ÖNCE SESİNİ ISITMALI"

Standartta "şarkıcı" mesleği, "Eseri seslendirmek için hazırlık yaparak, eseri seslendiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişi" olarak tanımlandı.

Şarkıcılığın mesleki bilgiler ve uygulama becerileri arasında, şarkıcının, ses sağlığı ve eser seslendirme başarısı için beslenmesini ve uyku düzenini etkinlik tarihini gözeterek ayarlaması, ses organlarını harekete geçirmek/canlandırmak ve sesini ısıtmak için eseri seslendirme öncesinde egzersizler yapması, repertuvarını belirlemesi ve repertuvarın ön provasını yapması sıralandı.

"ÇALGICI ÇALGISININ BAKIMINI YAPMALI"

Çalgıcının tanımında, "Çalgı türüne göre hem fiziksel hem çalgısına yönelik hazırlığını gerçekleştiren, bu çerçevede repertuvar çalışmalarında ve prova süreçlerinde görev alan ve etkinliğin gerektirdiği çerçevede eserleri mesleki çalgısıyla çalan kişi" ifadesi kullanıldı.

Çalgıcılığın mesleki bilgi ve uygulama becerileri arasında, çalgıcının, incelediği eserler arasından etkinliğin süresini gözeterek çalacağı eserleri seçmesi, çalgısının ve ekipmanlarının türüne göre bakımını yapması, mesleki çalgı türüne göre fiziki ve teknik egzersizler yapması da sayıldı.

"KORO ŞEFİ ESERLERİN SOLFEJİNİ HAZIRLAMALI"

Standartta, "koro şefi" mesleği, "Koroyu kuran, koro icrası için hazırlık yapan, koroyu yöneten ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişi" olarak tanımlandı.

Şefin mesleki bilgi ve uygulama becerileri olarak, kurulacak koro türünü ilgili kurullar ile birlikte belirlemesi, koristleri koro türüne ve mesleki yetkinliklerine göre sanat kurulu ile birlikte seçmesi, repertuvarda yer alan eserlerin solfejinin yapılmasını sağlaması olarak sıralandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • enteresan:
    :)) tek eksiğimiz de düzenlendi artık kusursusuz. 2 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    sen gel de düğün çalgıcılarına anlat seviyeyi 5-6 kadehten sonra adamlar neyi söylediğini bilmiyor 40 ambar çorbasına dönüyor şarkılar türküler oyun havaları. 0 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    komik ,yeterlilik belgesi aramiyoruz :) 0 0 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    İlk standart içki konusunda olmalı müzisyen sahnede iş yaptığı mekanda içki içmemeli bankacı kasada taksici direksiyında içermi ..insanların en özel günnde içki içilip iş yapılamaz ... 0 0 Yanıtla
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