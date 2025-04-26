Selçuk Bayraktar\'a Fahri Doktora

Selçuk Bayraktar'a bilim ve teknolojinin gelişimine sağladığı katkılar ve yenilikçi araştırma merkezlerinin kurulmasındaki rolü nedeniyle Haliç Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı verildi.

Haliç Üniversitesi'nde, iki gün sürecek Cansağlığı Uluslararası tıp öğrenci kongresi düzenlendi. Haliç Üniversitesi ve Cansağlığı vakfı tarafından organize edilen kongre Aziz Sancar Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cansağlığı vakfı yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Nart, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, çok sayıda öğretim görevlisi ve tıp öğrencileri katıldı. Kongre sonunda Bayraktar'a 'bilim ve teknolojinin gelişimine sağladığı üstün katkılar ve yenilikçi araştırma merkezlerinin kurulmasındaki öncü rolü' dolayısıyla fahri doktora unvanı takdim edildi.

Kongrede konuşan Bayraktar, Cansağlığı Vakfı'mızın hikayesini merak edenler muhakkak vardır. Hayatını milli teknoloji hamlesine adamış rahmetli babam öncelikle 2009 yılında aort anevrizması teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı acilen. Çok ağır bir ameliyat. Geçtiğimiz günlerde yine kamuoyunun gündemine aort anevrizması düştü. O dönemde tabii bizler de yakinen sağlık durumuyla ilgilendik. Sonrasında tekrar hastalığı nüksetti ve geçen o dönem boyunca da işte hipertansiyon nedeniyle olan bir hastalık. Sık sık hastane ziyaretlerimiz ve konuyla alakalı yakından takip ettiğimizden bir anlamda okuyarak ve yaşayarak öğrendiğimiz bir hastalık süreci oldu. Bir yandan da bizler ülkemizi semalarında tam bağımsız kılmak adına milli SİHA'larımız, insansız hava araçlarımızı ve milli teknoloji hamlesinin her alanında bunu tüm toplumla paylaşmak adına çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyorduk. 2021 yılında kendisine kanser teşhisi konuldu ve çok agresif bir şekilde hızla ilerleyen yine diğer hastalığının bir anlamda sonucu olarak ortaya çıkan bir hastalık. Ben de o dönemde amatör bir tıpçı gibi hastalığına nasıl yardımcı destek olabilirim En azından bir faydam dokunur mu maksadıyla hastanede birlikte kendisiyle yaşadığım dönemde, son dönemlerinde epey tıp makalesi, kanser alanında, onkoloji alanında okudum. İşte bunun yeni nesil tedavileri üzerine de, alanının uzmanlarıyla birçok istişarede de bulundum. Onlara danıştık. Bir yandan hem biyomedikal makalelerini hem onkoloji makalelerini adeta böyle yüzlerce makaleyi tıp literatürünü taradım. Hastalığı da bir mutasyondan kaynaklı. Biliyorsunuz insan DNA'sı da yakın zamanda bir anlamda kodu çözülmüş oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çalışma sonucunda dedi.

'BAŞKALARINA ŞİFA OLABİLMEK MAKSADIYLA 'VAKIF KURABİLİR MİYİZ' DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM'

Bayraktar, Bir tek mutasyona bağlı kanser vakasıydı. ve o tek bir mutasyonun da yakın dönemde çıkmış akıllı ilaç tabir edilen ufak bir molekülde bloklanmasıyla tedavi edilebileceğini söyleyen işte faz üç klinik aşamalarında olan yöntem var dedi. Tabii adeta biz o ilaca böyle bir şifa bulabilir miyiz acaba diye yapıştık. Çünkü bir tek mutasyon var. Bir mutasyonu bloklayabilecek bir hedef ilaç. Akıllı ilaç var. Hızlıca onu tedarik ettik. Tabii şifa Allah'tan. Biz vesilelere de sarıldık. Elbette maalesef ilacın çok faydası olmadı. Babamı kaybettik. 'Başkalarına şifa olabilmek maksadıyla hem toplum sağlığına destek olmak hem de bilimsel çalışmalar yürütmek adına böyle bir vakıf kurabilir miyiz' diye düşünmeye başladım. Cansağlığının bir anlamda Canan Bayraktar toplum sağlığı vakfının kuruluş hikayesi böyle ifadelerini kullandı .