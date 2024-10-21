Siirt'te Bazı Okullarda Ders Saatleri Kısaltıldı - Son Dakika
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Eğitim

Siirt'te Bazı Okullarda Ders Saatleri Kısaltıldı

Siirt\'te Bazı Okullarda Ders Saatleri Kısaltıldı

SİİRT'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentteki okullarda öğrenim gören öğrencilerin güvenliği, zihinsel ve fiziksel sağlığı, gün ışığından daha fazla yararlanmaları amacıyla bazı okullarda ders saati sürelerinin kısaldığı duyurdu.

21.10.2024 21:14
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SİİRT'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentteki okullarda öğrenim gören öğrencilerin güvenliği, zihinsel ve fiziksel sağlığı, gün ışığından daha fazla yararlanmaları amacıyla bazı okullarda ders saati sürelerinin kısaldığı duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentteki okullarda öğrenim gören öğrencilerin güvenliği, zihinsel ve fiziksel sağlığı, gün ışığından daha fazla yararlanmaları amacıyla bazı okullarda ders saati sürelerinin kısaldığı duyurdu. Açıklamada, "Siirt Valiliğinin 11.09.2024 tarih ve 113432438 sayılı makam onayı doğrultusunda, Orgeneral Salih Omurtak İlkokulu ve Orgeneral Salih Omurtak Ortaokulu, Fatih İlkokulu ve Fatih Ortaokulu, Şehit Polis Hayrettin Şişman İlkokulu ve Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu ve Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Haşim Öztanık İlkokulu ve Merkez Borsa İstanbul Ortaokulu, Dadaşlar İlkokulu ve Hilmi Yavuz Ortaokulu, Adnan Menderes İlkokulu ve Adnan Menderes Ortaokulu, 18 Mart İlkokulu ve 18 Mart Ortaokulu, Sancaktar Ortaokulu, 80.Yıl Ortaokulu, Halide Kutluoğlu Ortaokulu, Siirt Hayırsever İş Adamları İlkokulu, Siirt Hayırsever İş Adamları Ortaokulu, İhsan Süreyya Sırma İlkokulu, Siirt Merkez Şehit Öğretmen Kapsuzu İlkokulu ve Ortaokulu, Siirt Kurtalan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda 40 dakika olan ders saati süreleri 35 dakika olarak düzenlendi. Siirt Valiliğinin 12.09.2024 tarih ve 113879953 sayılı makam onayı doğrultusunda ikili eğitim yapılan, Siirt Merkez Haşim Öztanık İlkokulu ve Merkez Borsa İstanbul Ortaokulu, Siirt Pervari Ortaokulu ve İlkokulunda ise 40 dakika olan ders saati süreleri 30 dakika olarak düzenlenmiştir denildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Eğitim, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Siirt'te Bazı Okullarda Ders Saatleri Kısaltıldı - Son Dakika

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