Simav KYK Kız Yurdunda 3 haftalık Kur\'an eğitimiyle 2 öğrenci okumaya geçti

Simav KYK Kız Yurdunda 3 haftalık Kur'an eğitimiyle 2 öğrenci okumaya geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Simav ilçesindeki KYK Kız Yurdunda yürütülen birebir Kur'an-ı Kerim eğitimlerinde üç haftalık çalışma sonucu iki öğrenci okumaya geçti. Kurs öğreticisi Hümeyra Yılmaz'ın yürüttüğü derslerde Kur'an bilgisi olan öğrencilerle ezber ve talim eğitimleri de sürüyor.
Kütahya'nın Simav ilçesindeki KYK Kız Yurdunda sürdürülen Kur'an-ı Kerim eğitimleri meyvelerini vermeye başladı. Üç haftalık çalışma sonucunda iki öğrenci Kur'an-ı Kerim okumaya geçti.
Simav KYK Kız Yurdunda, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen öğrencilere yönelik birebir eğitimler devam ediyor. KYK Kur'an Kursu öğreticisi Hümeyra Yılmaz tarafından yürütülen dersler sayesinde öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenerek manevi gelişimlerine katkı sağlıyor.
Üç haftalık gayretli çalışmaların ardından iki öğrencinin Kur'an-ı Kerim okumaya başlaması sevinçle karşılandı. Yurtta, Kur'an-ı Kerim okumayı henüz bilmeyen kız öğrencilere yönelik eğitimlerin yanı sıra Kur'an bilgisi olan öğrencilerle ezber ve talim dersleri de sürdürülüyor.
Kur'an-ı Kerim'i gençlerin hayatına kazandırmayı amaçladıklarını belirten kurs öğreticisi Hümeyra Yılmaz, "Kur'an bilgisi olan kızlarımızla ezber ve talim eğitimine devam ederek hayat kitabımız Kur'an'ı gençlerimizin yaşantılarına katmaya çalışıyoruz" dedi.
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