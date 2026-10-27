Simav KYK Kız Yurdunda 3 haftalık Kur\'an eğitimiyle 2 öğrenci okumaya geçti

Kütahya'nın Simav ilçesindeki KYK Kız Yurdunda sürdürülen Kur'an-ı Kerim eğitimleri meyvelerini vermeye başladı. Üç haftalık çalışma sonucunda iki öğrenci Kur'an-ı Kerim okumaya geçti.

Simav KYK Kız Yurdunda, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen öğrencilere yönelik birebir eğitimler devam ediyor. KYK Kur'an Kursu öğreticisi Hümeyra Yılmaz tarafından yürütülen dersler sayesinde öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenerek manevi gelişimlerine katkı sağlıyor.

Üç haftalık gayretli çalışmaların ardından iki öğrencinin Kur'an-ı Kerim okumaya başlaması sevinçle karşılandı. Yurtta, Kur'an-ı Kerim okumayı henüz bilmeyen kız öğrencilere yönelik eğitimlerin yanı sıra Kur'an bilgisi olan öğrencilerle ezber ve talim dersleri de sürdürülüyor.

Kur'an-ı Kerim'i gençlerin hayatına kazandırmayı amaçladıklarını belirten kurs öğreticisi Hümeyra Yılmaz, "Kur'an bilgisi olan kızlarımızla ezber ve talim eğitimine devam ederek hayat kitabımız Kur'an'ı gençlerimizin yaşantılarına katmaya çalışıyoruz" dedi.