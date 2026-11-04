Sinop Gerze'de hafızlık belge töreni düzenlendi, Sena Ormanoğlu'na özel ödül verildi - Son Dakika
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Sinop Gerze'de hafızlık belge töreni düzenlendi, Sena Ormanoğlu'na özel ödül verildi

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Sinop Gerze\'de hafızlık belge töreni düzenlendi, Sena Ormanoğlu\'na özel ödül verildi
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Sinop'un Gerze ilçesinde, Gerze İlçe Müftülüğü binasında düzenlenen törende hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belge ve ödülleri verildi. Hafızlık Türkiye finalinde Gerze'yi temsil eden Sena Ormanoğlu'na ise özel ödül takdim edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için belge takdim töreni düzenlenirken, hafızlık Türkiye finalinde ilçeyi temsil eden Sena Ormanoğlu da ödüllendirildi.

Gerze İlçe Müftülüğü binasında gerçekleştirilen programa, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende öğrencilerin heyecanına aileleri de ortak oldu. Programda konuşan Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Aktaş, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere ve hocalara teşekkür ederek hafızlara başarı dileklerinde bulundu.

Programın devamında, hafızlık Türkiye finalinde Gerze'yi temsil ederek önemli bir başarı elde eden Sena Ormanoğlu'na özel ödül verildi. İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş tarafından ödüllendirilen Ormanoğlu tebrik edilirken, başarısında emeği bulunan hocasına ve ailesine de teşekkür edildi.

Tören, öğrencilere hafızlık belgeleri ve ödüllerinin takdim edilmesi, hatıra fotoğrafı çekimi ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
TürkiyeGüncelEğitimGerzeSinopSon Dakika

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