Sivas\'ta Atasözü ve Deyim Yarışması Finali Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını teşvik etmek, dilimizin zenginliklerini tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Atasözü ve Deyim Avcıları Yarışması"nın Sivas finali gerçekleştirildi.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl finalinde Behrampaşa Ortaokulu, 27 Haziran Ortaokulu, Alahacı Ortaokulu ve Huzur İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yarıştı. Yarışma sonunda Behrampaşa Ortaokulu il birincisi oldu.

Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, yarışmaya katılan öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. - SİVAS