TBMM\'nin açılışının 105. yıl dönümünde ulusal kompozisyon yarışmasında birinci olan İrem İmamlı\'ya ödülü TBMM\'de verildi

TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ulusal kompozisyon yarışmasında Meşebükü Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi İrem İmamlı, Türkiye 1'incisi oldu. Ödülünü TBMM'de alan İmamlı, "Yazımı yazarken Meclis'in açıldığı ilk gün, Meclis'in bahçesinde koşturan, bayramın sevinç ve mutluluğunu doyasıya yaşayan bir çocuktum sanki" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve kutlamaları kapsamında bugün ödülünü almak için Ankara'ya giden Meşebükü Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi İrem İmamlı, TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşları ile şehit ve gazileri anarak başlayan İrem İmamlı, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanını doyasıya yaşadıklarını ifade etti. Kompozisyon yarışmasına katılma fırsatı yakalamanın heyecanını yaşadığını belirten İmamlı, "Atama, vatanıma olan sevgi, saygı ve bağlılığımı dile getirme fırsatı bulduğumu hissettim. Yazımı yazarken Meclis'in açıldığı ilk gün, Meclis'in bahçesinde koşturan, bayramın sevinç ve mutluluğunu doyasıya yaşayan bir çocuktum sanki. Kelimeler bu duygularla döküldü yüreğimden. Kağıda aktı, gitti ve şimdi burada, huzurunuzda bu anlamlı günde bu anlamlı konuşmayı yapma fırsatı verdi" diye konuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da teşekkür eden İrem, "Binbir zorlukla kazanılan bu vatanın geleceği olan çocuklar olarak, Atamızın bıraktığı bu emaneti ilimde, fende, sanatta ve kültürde daha yükseklere ulaştırmak için çabalayacağız" dedi.

İrem'i tebrik eden Ordu Valisi Muammer Erol da kendisine rehberlik eden öğretmenleri ile ailesine teşekkür etti.