TOGÜ Kimya öğrencileri çemen ve madımağı hafif kokulu kolonyaya dönüştürdü - Son Dakika
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TOGÜ Kimya öğrencileri çemen ve madımağı hafif kokulu kolonyaya dönüştürdü

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TOGÜ Kimya öğrencileri çemen ve madımağı hafif kokulu kolonyaya dönüştürdü
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TOGÜ Kimya öğrencileri çemen ve madımağı hafif kokulu kolonyaya dönüştürdü
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TOGÜ Kimya Bölümü öğrencileri, laboratuvarda yöresel ürünler çemen ve madımağı kolonyaya dönüştürdü. Çemenin yoğun kokusu seyreltilerek daha hafif bir koku elde edilirken öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı sayesinde hem üretim yapıyor hem harçlık kazanıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencileri, yöresel lezzetler çemen ve madımaktan kolonya üretti. Çemenin yoğun aromasını seyrelten öğrenciler, daha hafif ve hoş bir koku elde etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Kimya Bölümü öğrencileri, Tokat mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan çemen ve madımağı kolonyaya dönüştürdü. Üniversitenin laboratuvarlarında yürütülen çalışmalarda öğrenciler, teorik bilgilerini üretime aktarırken yöresel ürünlere katma değer kazandırıyor. Öğretim üyelerinin rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmada, çemenin kendine özgü yoğun kokusu seyreltilerek daha yumuşak bir koku elde edildi. Öğrenciler, geliştirdikleri formülle çemen aromasını farklı bir üründe değerlendirdi.

"Yöresel ürünleri katma değere dönüştürüyoruz"

TOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Budak, Tokat'ın yöresel ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştürürken firmalara da araştırma geliştirme ve formül desteği sunduklarını söyledi. Öğrencilerin üretim süreçlerinde uygulamalı deneyim kazandığını belirten Budak, "İŞKUR Gençlik Programı sayesinde öğrencilerimiz hem çalışıyor hem üretiyor hem de harçlıklarını çıkarıyor. Destek sağlayan kurumlarımıza ve üniversite yönetimimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çemenin yoğun kokusunu yumuşattılar

Yüksek lisans öğrencisi Elif Şeref, çemenin karakteristik kokusundan yararlanarak kolonya ürettiklerini belirterek, "Yöresel bir değeri kimya bilimiyle buluşturup farklı bir ürüne dönüştürmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Dördüncü sınıf öğrencisi Harun Çolak ise çemenin tüketildikten sonra oluşan kokusundan yola çıktıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımız ve hocalarımızla yaptığımız çalışmalarla yoğun kokuyu seyrelterek daha yumuşak ve hoş bir kokuya dönüştürdük" dedi.

Yüksek lisans öğrencisi Serap Akdeniz de baharat ve tohum esanslarını harmanlayarak Tokat'ın mutfak kültürünü yansıtan bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa ÜniversitesiGençlikEğitimTokatİŞKURYaşamSon Dakika

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