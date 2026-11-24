Tokat'ın Erbaa ilçesinde öğrenciler, kanser tedavisi gören anaokulu öğretmenleri Ruhiye Duran Çınar'ın evinin önüne giderek şifa dileklerini yazdıkları mektupları pembe balonlarla gökyüzüne bıraktı.

Erbaa ilçesi Kardelen Anaokulunda görev yapan ve kanser tedavisi gören 42 yaşındaki Ruhiye Duran Çınar'a öğrencileri ve velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı. Pankartlar ve pembe balonlarla Çınar'ın evinin önünde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin iyileşmesi dileğiyle yazdıkları mektupları balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı. Apartmanın girişine çıkan 18 yıllık öğretmen Çınar, karşısında öğrencilerini ve velileri görünce duygusal anlar yaşadı. Öğrencilerin balonları gökyüzüne bıraktığı ve Çınar'ın apartman girişinden kendilerine el salladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.