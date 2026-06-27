Tomarza\'da protokol, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

İlçe genelinde düzenlenen karne dağıtım programı kapsamında Tomarza Şıhbarak İlkokulu ile Tomarza Yavuz Selim İlkokulu'nda tören düzenlenirken, protokol üyeleri öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Karne programına Tomarza Kaymakamı Selim Eser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmran Öçsoy katıldı. Program kapsamında sınıfları tek tek ziyaret eden Kaymakam Selim Eser ve Belediye Başkanı Osman Koç, öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları üzerine sohbet etti. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan protokol üyeleri, başarılı bir eğitim dönemini geride bırakan çocukları tebrik ederek iyi tatiller dileğinde bulundu.

Karne dağıtımının ardından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilerek günün anlam ve önemine yakışır bir atmosfer oluşturuldu. Hediyeler karşısında büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, hem karne hem de tatil sevincini bir arada yaşadı. - KAYSERİ