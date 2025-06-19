Türk Üniversiteleri QS 2026 Sıralamasında Öne Çıktı - Son Dakika
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Türk Üniversiteleri QS 2026 Sıralamasında Öne Çıktı

Türk Üniversiteleri QS 2026 Sıralamasında Öne Çıktı
19.06.2025 18:24
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11 Türk üniversitesi QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda ilk bine girdi.

ULUSLARARASI yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'nin, 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 11 Türk üniversitesi ilk bine girdi.

Dünyanın önde gelen uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. Dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1500 üniversitenin değerlendirildiği QS 2026 sıralamasında, 2 Türk üniversitesi ilk 300'e, 4 Türk üniversitesi ilk 400'e, 6 Türk üniversitesi ilk 500'e girdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 269'uncu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 298'inci olarak dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasına girerken, Koç Üniversitesi 323'üncü, Boğaziçi Üniversitesi ise 371'inci sıraya yükseldi ve en iyi 400 üniversite arasında yerini aldı. Sabancı Üniversitesi 404'üncü, Bilkent Üniversitesi ise 415'inci sırada yer alarak, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi başardı. Böylece 6 Türk üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı.

26 TÜRK ÜNİVERSİTESİ SIRALAMADA

Türkiye'den toplam 26 üniversite sıralamaya girdi. Türkiye sıralamada 20'den fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden dördüncü ülke oldu. 'İşveren İtibarı' göstergesinde ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdi. Bu alanda ODTÜ 77'nci, Boğaziçi 88'inci, İTÜ 91'inci sırada yer aldı. İlk binde ise 11 Türk üniversitesi yer almayı başardı. Bu üniversitelerden 9'u geçen yıla göre sıralamasını yükseltti, 2 üniversite yerini korudu, hiçbir üniversite gerilemedi. İlk bine giren Türk üniversiteleri ve sıralamaları ise şu şekilde; Hacettepe Üniversitesi 571'inci, İstanbul Üniversitesi 628'inci, Ankara Üniversitesi 697'nci, Yıldız Teknik Üniversitesi 736'ncı ve Gazi Üniversitesi 915'inci oldu.

BUGÜNE KADARKİ EN BAŞARILI YIL

QS'den yapılan açıklamaya göre; bu yılın sonuçları Türkiye için bugüne kadarki en başarılı tabloyu ortaya koydu. Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası akademik itibarının hızla yükseldiğine dikkat çekildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özvar, Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki yükselişinin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu başarı tesadüf değil, hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Türkiye, Eğitim, Dünya, Son Dakika

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