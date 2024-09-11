Gençlik Ödül Programı Toplantısı İstanbul'da

Eğitim

Akfen Holding desteğiyle, Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) tarafından yürütülen Uluslararası Gençlik Ödülü programının 13. EMAS Bölgesi toplantısı, 26-28 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı olan Uluslararası Gençlik Ödül Programı (The International Award For Young People) 13. EMAS Bölgesi toplantısında Avrupa, Akdeniz ve Arap ülkelerindeki gelişimini ve uygulanışının iyileştirilmesi ile gelecek dönemdeki yol haritasının tartışılması amaçlanıyor.

Geçen yıl Hollanda'nın Eindhoven şehrinde düzenlenen toplantı, bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek. EMAS bölgesinden Uluslararası Konsey delegeleri, ülkelerin başkanları ve koordinatörleri, genç temsilciler ve Uluslararası Ödül Vakfı çalışanlarının katılacağı etkinlikte, farklı ülkelerdeki uygulama örnekleri de paylaşılacak.

Toplantı, gençlerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunarak sosyal becerilerini geliştirmeyi, öz disiplin kazandırmayı ve liderlik yeteneklerini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, değişen dünya koşullarına göre programın nasıl uyarlanabileceği konusunda da fikir alışverişinde bulunulacak.

Dünyada çeşitli ülkelerde The Duke of Edinburgh's International Award yürütülen program, Türkiye'de 171 ödül merkezi, yaklaşık bin gönüllü ödül lideri ve 4 bin 32 aktif katılımcı ile faaliyet gösteriyor. Dünyada 130'u aşkın ülkede 13 milyondan fazla, Türkiye'de bugüne kadar 20 binin üzerinde gence ulaşan program, gençlerin kişisel gelişimine ve toplumsal sorumluluk bilincine katkı sağlıyor.