Üniversite adayları tercih döneminde uzmanlardan destek almalı

Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması ile tercih listeleri de şekillenmeye başladı. Tercih döneminde uzmanlardan destek alınması gerektiğini belirten Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Serpil Süer, "Üniversite adaylarına önerim, önce en çok istedikleri bölümleri belirlemeleri. Burada elbette başarı sırasına dikkat etmeleri gerekiyor. Tercih listelerini başarı sırasını göz önünde bulundurarak hazırlamalılar" dedi.

Üniversite adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması ile tercih temposu başladı. Birinci oturum olan 'Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, ikinci oturum olan 'Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, 'Yabancı Dil Testi'ne ise 171 bin 90 aday girdi. Adayların, 25 Temmuz Perşembe günü itibariyle tercih süreci başlıyor. 2 Ağustos Cuma günü ise son gün. Bu yıl devlet ve vakıf üniversitelerinde 1 milyon 58 bin 345 kontenjan belirlendi.

"ÖLÇÜT BAŞARI SIRALAMASI OLMALI"

Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Serpil Süer, üniversite adaylarına dikkat etmeleri gereken noktaları anlatırken kritik hatırlatmalarda bulundu. Süer, "Üniversite adaylarının, tercih listelerini hazırlarken yaptıkları en büyük yanlış puana göre sıralama yapmaları. Oysaki ölçütümüz başarı sırası olmalı. Sıralama yaparken ilk adım başarı sırasını dikkate almak, ikinci adım ise istedikleri bölümleri belirlemek ve değerlendirme. Sonrasında ise yapılması gereken şey tercihler için ÖSYM'nin ilan etmiş olduğu 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini sisteme girmek. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta, tercih havuzunu başarı sırasına uygun bir şekilde oluşturmak. Adaylar, listelerini üç etapta tamamlayabilirler. Önce başarı sıralarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü belirlemeli, sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise temkinli olmak adına kendi başarı sıralarının gerisindeki bölümlerden listelerine eklemeliler" diye konuştu.

"TERCİH LİSTESİ HAZIRLANIRKEN UZMANLARDAN DESTEK ALINMASI ŞART"

Adayların 'Tercih ve Tanıtım Günleri' düzenleyen üniversiteleri ziyaret etmelerinin faydalı olduğunu belirten Süer, akademik kadrodan bilgi alınması gerektiğini de vurguladı. Ziyaret edilemiyorsa bile üniversitelerin online tercih danışmanlığı hizmetlerini hatırlatan Süer, öğrencilere tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Öncelikli olarak adayların kendilerini tanımaları gerektiğini hatırlatan Süer; "Üniversite adayları, ilgi ve yeteneklerini ön plana almalı ve tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili meslekleri araştırmalı. Aynı zamanda yaşadığımız çağın yetkinlik çağı olduğunu unutmamalı. Bu sebeple öğrenciler hangi bölümü tercih ederlerse etsinler yetkinliklerin geliştirilmesi son derece önemli. Adaylar, yetkinlik geliştirme noktasında tercih listesindeki üniversiteleri araştırmayı ihmal etmemeli" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ÖĞRETİMLER KAPATILDI? ŞİMDİ NE OLACAK?

Geçtiğimiz yıl, 80 binden fazla öğrencinin yerleştiği, bin 308 farklı ikinci öğretim programı kaliteyi artırmaya yönelik kapatıldı. İkinci öğretim düşünen adayların kafasında soru işaretlerine neden olan bu duruma ilişkin Süer şöyle konuştu:

"Kapatılan programların kontenjanları, istihdam odaklı yeni programlara tanımlanmış ve yaklaşık bir milyon kontenjanın tamamı muhafaza edilmiş durumda. Aslında geçtiğimiz yıldaki toplam kontenjan sayısında herhangi bir düşüş yaşanmamış oluyor. Biz üniversite adaylarını geleceğin mesleklerine yönlendiriyor, profesyonel iş hayatına hazırlıyoruz."