Üniversite-Sektör İşbirliği Zorunluluk - Son Dakika
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Üniversite-Sektör İşbirliği Zorunluluk

12.06.2026 19:54
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YÖK, mesleki eğitimde dönüşüm süreci başlatıyor, staj anlayışını değiştiren İME Modeli'ni tanıttı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversite-sektör iş birliği artık bir tercih değil, zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz" dedi.

YÖK, yükseköğretimde mesleki eğitimin niteliğini artırmak, öğrencilerin mezun olmadan iş deneyimi kazanmasını sağlamak ve üniversite ile iş dünyası arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Modeli'nin önemli adımlarından birini Gaziantep'te attı. YÖK, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin protokol imzalandı. Protokolle öğrencilerin eğitimlerinin önemli bir bölümünü doğrudan işletmelerde geçirmeleri sağlanacak. Proje ilk etapta Türkiye genelinde 7 pilot ilde 185 program ve 120 bin öğrenciyi kapsayacak.

Protokol törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, YÖK Başkanı Erol Özvar, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, YÖK Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Ak ve Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu ile bölgedeki üniversitelerin rektörleri katıldı.

KLASİK STAJ UYGULAMASI YERİNE UZUN SÜRELİ İŞLETME TEMELLİ EĞİTİM MODELİ GELECEK

YÖK'ün İME Modeli'nde öğrenciler, eğitim programlarının yapısına göre son bir veya iki dönemlerini işletmelerde geçirecek. Klasik staj anlayışının yerine uzun süreli işletme temelli eğitim modeli gelecek. Pilot uygulama Gaziantep, Konya, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilde, 185 programda ve 120 bin öğrenciyle başlayacak. İME Modeli ile öğrencilerin mezun olmadan iş deneyimi kazanarak çalışma hayatında başarılarını arttırması hedefleniyor.

'ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ARTIK TERCİH DEĞİL BİR ZORUNLULUK'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen protokol imza töreninde, yükseköğretimde istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürüttüklerini belirterek, üniversite-sektör iş birliğinin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi. Özvar, "Üniversiteler kadar işletmelerimize de önemli görevler düşüyor. Sanayicimiz bu işe sahip çıkarsa büyük bir başarı hikayesi yazacağız. Ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Sanayicilerimize sesleniyorum gelin meslek yüksekokullarımızın yönetimini birlikte yapalım, müfredatı birlikte şekillendirelim" dedi.

'KLASİK STAJ ANLAYIŞI GÜNÜMÜZ İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMEKTE YETERSİZ'

Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışının günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını söyleyen Özvar, meslek yüksekokullarında öğrencilerin bir veya iki dönem doğrudan iş hayatının içerisinde yer alacağı modele geçileceğini dile getirerek, "Stajı kısa süreli ve sınırlı bir uygulama olmaktan çıkararak eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. Meslek yüksekokullarında 3+1 ve 2+2, lisans programlarında ise 7+1 ve 6+2 modelleriyle öğrencilerimizin bir veya iki dönemlerini doğrudan iş hayatının içinde geçirmelerini hedefliyoruz. Bu süreç klasik anlamda uzun bir staj değil; kredilendirilen, değerlendirilen ve akademik olarak takip edilen yapılandırılmış bir eğitim modelidir" diye konuştu.

Pilot uygulamanın ilk etapta yaklaşık 120 bin öğrencinin öğrenim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsayacağını açıklayan Özvar, elde edilecek sonuç modelin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yön vereceğini ifade etti.

Protokol imza töreninin ardından açıklamada bulunan Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknik Üniversitesi (GİBTU) için de bir müjde verdi. Özvar, GİBTU bünyesinde bu yıl diş hekimliği fakültesinin kurularak eğitim sürecinin başlayacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Üniversite-Sektör İşbirliği Zorunluluk - Son Dakika

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