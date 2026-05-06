Vodafone'un Yapay Zeka Projesi İkinci Yılını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vodafone'un Yapay Zeka Projesi İkinci Yılını Tamamladı

Vodafone\'un Yapay Zeka Projesi İkinci Yılını Tamamladı
06.05.2026 02:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay Zeka Yıldızları projesi, 118 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor, yeni dönemde 100 bin öğrenci daha kazanılacak.

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlattığı "Yapay Zeka Yıldızları" projesi ikinci yılını tamamladı. Proje kapsamında gönüllü eğitmenler aracılığıyla bugüne kadar 118 bin öğrenciye ulaşıldı. Projenin yeni dönem hedefi ise 100 bin öğrenciye daha ulaşmak.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Vakfı, genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Vakıf, 2 yıl önce Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "Yapay Zeka Yıldızları" dijital eğitim projesiyle, ortaokul ve lise öğrencilerini yapay zeka ile buluşturuyor. Öğrenciler, yapay zeka konusunda çeşitli araçlarla içerik üretirken, yapay zekayı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştiriyor. Bugüne kadar 81 ilde 118 bin öğrenciye ulaşılan projenin yeni döneminde 100 bin öğrenciye daha ulaşılması hedefleniyor. "Yapay Zeka Yıldızları" projesinin yeni dönem hedefleri, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

"Yeni dönemde hedefimiz 100 bin öğrenciye daha ulaşmak"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Her teknolojide olduğu gibi yapay zekanın da pozitif dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Neredeyse her alanda kullanmaya başladığımız yapay zeka teknolojileri hemen her alanda üretimi etkiliyor ve bu haliyle önemli bir katma değer oluşturma potansiyeline sahip. Yakın geleceğimizi şekillendirmede büyük bir etkisi olacağına inandığımız yapay zeka konusunda ülkemizdeki farkındalık ve becerilerin artması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konuda eğitim almasını önemsiyoruz. Bu inançla, 2 yıl önce Habitat Derneği ile gençlere yönelik yapay zeka eğitimlerine başladık. 'Yapay Zeka Yıldızları' projesiyle, ülkemizde yapay zeka alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük ediyoruz. Amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zeka teknolojisini öğrenip kullanarak fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Bugüne kadar toplam 118 bin öğrenciye ulaştık. Yeni dönemde hedefimiz 100 bin öğrenciye daha ulaşmak. Süregelen çalışmalarımızın yanında yeni oluşumlara da imza atacağız. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimize kapsamlı bir yapay zeka eğitimi sunuyoruz"

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, "Yapay zekayı yalnızca bir teknoloji olarak değil, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir dil olarak görüyoruz. 'Yapay Zeka Yıldızları' ile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların bu dille üretmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize kapsamlı bir yapay zeka eğitimi sunuyoruz. Bu eğitimlerde; üretken yapay zeka araçlarından veri okuryazarlığına, prompt geliştirmeden makine öğrenmesine, yapay zeka güvenliğinden büyük dil modellerine kadar geniş bir içerik sunuyoruz. Amacımız, yalnızca teknik bilgi kazandırmak değil; aynı zamanda gençlerimizin eleştirel düşünme, problem çözme ve etik farkındalık becerlerini geliştirmek. Öğrencilerimiz, öğrendikleri bilgileri gerçek hayat problemlerine uygulayarak etki odaklı çözümler üretiyor. Bu sayede yalnızca teknolojiyi kullanan değil; onu anlayan, sorgulayan, üreten ve toplumsal fayda için dönüştüren bir neslin yetişmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

"AI Startup Studio" programı devam edecek

"Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında, global içerik ve etkinliklerle gençler için farklı gelişim alanları da sunuluyor. Proje kapsamında başlatılan "AI Startup Studio" programı yeni dönemde de devam edecek. Fiziksel ve çevrim içi olarak yürütülecek programın eğitim aşamasında, toplam 20 girişim yapay zeka odaklı fikir geliştirme, teknik beceriler, yalın kanvas ve ürün geliştirme süreçlerine ilişkin eğitim alacak. Eğitim aşamasını başarıyla tamamlayan 10 girişimin yatırım, finans ve girişimcilik destekleri alanlarında eğitim almaları, ayrıca Vodafone Gönüllüleri, akademisyenler ve girişimcilerden oluşan bir mentor havuzundan yararlanmaları sağlanacak. Bu hızlandırıcı programı başarıyla tamamlayan 5 girişim ise jüri karşısında fikirlerini sunacak. "AI Startup Studio" programı, öğrencilerin yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştirmelerini teşvik ederken, küresel yapay zeka etkinlikleriyle de desteklenecek.

Yapay zeka tabanlı iki yeni etkinlik

"Yapay Zeka Yıldızları" projesinde "AI For Planet" ve "AI Champs Yarışması" adıyla iki yeni etkinlik de düzenlenecek. "AI For Planet" kapsamında, kırsal bölgelerde yer alan 4 ilde Vodafone ve proje gönüllülerinin katkılarıyla bir günlük etkileşimli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerde yapay zeka, iklim ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanan içerikler katılımcılarla buluşturulacak. Söz konusu faaliyetler, hedef yaş grubundaki çocukların bu alanlarda farkındalık kazanmalarını ve temel bilgileri edinmelerini desteklemeyi amaçlıyor.

"AI Champs Yarışması" ise çocuk ve gençlerin yapay zeka okuryazarlığını geliştirmeye yönelik bir yarışma süreci yürütülmesini kapsıyor. Bu süreçte katılımcıların, özellikle yapay zeka odaklı toplumsal fayda sağlayan projeler geliştirmeleri teşvik edilecek. Yarışma kapsamında ortaya çıkan fikirlerin somut projelere dönüştürülmesi ve ulusal ölçekte yenilikçi çözümler üretilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, ortaokul öğrencilerinden, "yapay zeka ile video üretme", "yapay zeka ile müzik üretme", "yapay zeka ile resim üretme", "yapay zeka odaklı blok tabanlı oyun/uygulama geliştirme" başlıkları üzerinden proje geliştirmeleri istenecek.

Toplam 210 gönüllü eğitmen yetiştirilecek

"Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında eğitmen eğitimleri de devam edecek. Tüm içerikler için 210 gönüllü eğitmen yetiştirilecek. 110 gönüllü eğitmen hibrit olarak 5 günlük, 100 gönüllü eğitmen ise yüz yüze olarak 3 günlük eğitim alacak. Ağırlıklı olarak okullardaki öğretmenlerin bu eğitimi almaları hedefleniyor. Eğitmen kadrosu, Habitat Derneği ve Vodafone gönüllülerinin de dahil olacağı kontenjanlara sahip olacak.

Afet bölgesindeki faaliyetler sürecek

"Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında gezici çadırda proje kapsamında yer alan içerikler yaygınlaştırılacak ve eğitim materyalleri gezici çadırla afet bölgesindeki şehirlere taşınacak. Kahramanmaraş ve Hatay'da halihazırda faaliyetlerine devam eden konteyner teknoloji sınıflarında eğitimlerin yaygınlaştırılmasına devam edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Vodafone'un Yapay Zeka Projesi İkinci Yılını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:18:04. #7.13#
SON DAKİKA: Vodafone'un Yapay Zeka Projesi İkinci Yılını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.