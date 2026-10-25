Yaklaşık 3 milyon aday KPSS Ortaöğretim oturumunda 120 soruyu yanıtlıyor - Son Dakika
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Yaklaşık 3 milyon aday KPSS Ortaöğretim oturumunda 120 soruyu yanıtlıyor

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Yaklaşık 3 milyon aday KPSS Ortaöğretim oturumunda 120 soruyu yanıtlıyor
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Yaklaşık 3 milyon aday KPSS Ortaöğretim oturumunda 120 soruyu yanıtlıyor
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KPSS Ortaöğretim oturumu, yaklaşık 3 milyon adayın başvurusuyla Türkiye genelinde başladı. Adaylar genel yetenek ve genel kültür testlerindeki 120 soruyu 130 dakikada yanıtlarken, Diyarbakır Kayapınar'da geç kalan bazı adaylar salona koşarak yetişti.

Türkiye geneli yaklaşık 3 milyon vatandaşın katılmak için başvurduğu KPSS-Ortaöğretim oturumu başladı. Diyarbakır'da geç kalan bazı adaylar, sınava yetişmek için büyük çaba sarf etti.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu başladı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde KPSS'ye katılmak isteyen adaylar, sınava yetişmek için büyük çaba sarf etti. Adaylar, sınava zamanında varabilmek için var güçleri ile koşup salona girdi.

Yaklaşık 3 milyon aday, genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika boyunca ter dökecek. Saat 10.15'te başlayan oturum ise saat 12.25'te sona erecek.

Kaynak: İHA
DiyarbakırKayapınarTürkiyeGüncelEğitimÖSYMKPSSSon Dakika

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