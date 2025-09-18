Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri - Son Dakika
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri

18.09.2025 09:12
İstanbul İl Müftüsü Prof. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. 1967 doğumlu Arpaguş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olup, akademik kariyerinde profesörlüğe kadar yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresinin dolması üzerine atama yapıldı. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atananan Erbaş, 6 yıl bu görevi yürütmesinin ardından 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştı. Erbaş'ın görevi, ilgili düzenlemelere göre dün sona ermişti.

Yeni Diyanet İşler Başkanı Safi Arpaguş kimdir?
Safi Arpaguş

ÖZGEÇMİŞİ

1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı.

Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu.

Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor.

Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şöyle:

"Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü'l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • islam Bulut null:
    yeni servet sahibine hayırlı olsun:) 35 37 Yanıtla
    220198:
    merak etme isteseler bile 560 mr dolar kadar goturemezler:) 30 12
    ömer özdaş:
    ismine bak bide yorumuna 14 6
  • Sedat Yeşilyol:
    Rabbım hayırlı hizmetler nasip etsin inşallah 55 9 Yanıtla
  • 220198:
    hayirlisi olsun,erbas gibi audi bmw yada lukse kacan seylerle anilmasin,trollere gereksiz yere malzeme vermessin isini yapsin yeter 46 5 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Valla hiçte merak etmiyorum. Giden neyse gelende onun gibidir vesselam.. 16 14 Yanıtla
  • yol yolcu :
    çalışmalarındanda anlıyoruzki yeni bakan tam bir rumiymiş. rumiler iyidir her olaya pozitif bakarlar.hoş görü kültürüyle yetiştikleri için ağızlarından kin söylemleri pek çıkmaz. ülkemize hayırlı olsun. 15 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.