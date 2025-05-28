Yenifoça Anaokulu'nda Deprem Eğitimi Parkuru Açıldı

İZMİR'in Foça ilçesindeki Yenifoça Anaokulu'na Açık Hava Sınıfı ve Deprem Eğitimi Parkuru açıldı. Açılan birimlerle, birinci derece deprem kuşağında yer alan İzmir'de, çocukların afetlere erken yaşlardan itibaren hazırlanarak fiziksel ve psikososyal dayanıklılıklarının arttırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Yenifoça Anaokulu Açık Hava Sınıfı ve Deprem Eğitimi Parkuru'nun açılışı için tören düzenlendi. Törene, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, daire ve şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerinin katıldı. Kaymakam Mehmet Türköz,

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Okul Müdürü Ayşe Girengir, konuşmalarında Açık Hava Sınıfı ve Deprem Eğitimi Parkuru'nun yapımında maddi manevi destek veren, emeği geçenlere teşekkür etti. Katkıda bulunanlara plaketleri takdim edildikten sonra anaokulunun minik öğrencileri Kafkas Halk Dansları gösterisi sundu. Parkurun açılış kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonra çocuklar, Deprem Eğitimi Parkuru'nda; 'Sarsıntı anı duyu denge, 'Dar alan fiziksel kas', 'Geçiş tüneli sürünme ilerleme', 'Düz blok tahliye', 'Sarsıntı köprü', 'İnce motor kas becerisi ile hareket', 'Sağ sol yön koordinasyon', 'Karanlık dar alanda fiziksel küçülme' ve 'Enkazdan çıkış becerileri ile güvenli toplanma alanlarına hareket' tarzlarını örnekleyen bir gösteri yaptı.

'AMACIMIZ FİZİKSEL OLARAK ÇOCUKLARIN DEPREME KARŞI DİRENÇLİ OLMALARI'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Türkiye'nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu ve bu konuda eğitimin küçük yaşlarda başlamasının önemine inandıklarını belirtip, anaokulu düzeyinde ilk kez böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yahşi, "Bugün İzmir Foça'da, Yenifoça Anaokulunda depremle alakalı çok güzel bir etkinliği gerçekleştirdik. 2020 İzmir depremi, ardından 11 ilimizde, asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat 2024 depremi ile beraber, çok ciddi imtihanlar verdik. Bunun için İzmir'de 'İZMO' adı altında bir deprem kitapçığı çıkardık. Valimizin himayesinde, bunu çocuklarımıza, ilkokul, ortaokul öğrencilerimize okutuyoruz. Bugün de, anaokullarında bu etkinliği başlattık. İzmir Foça Yenifoça Ana Okulunda deprem parkuru dediğimiz, çocuklar depremle karşılaştığında nelere dikkat edecekler, nasıl farkındalık yaşayacaklar, refleks gösterecekler, direnç ve psikolojik direnç noktasındaki eğitimleri veriyoruz. Buradaki amacımız fiziksel olarak çocuklarımızın depreme karşı dirençli olmaları ve bu konuda eğitimli olmalarını sağlamak. İkincisi ise depremle alakalı güzel bir eğitim vermek. Pratik ve teorik eğitimin ikisini birlikte yapıyoruz. Bu İzmir'de ilk. Türkiye'de de ilk olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili olarak büyük olan okul bahçelerimizin bir kısmını depremle alakalı eğitim parkurlarına ayıracağız" dedi.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),