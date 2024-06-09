YKS'de Oppenheimer sorusu filme gitmeyen öğrencileri pişman etti - Son Dakika
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Eğitim

YKS'de Oppenheimer sorusu filme gitmeyen öğrencileri pişman etti

YKS\'de Oppenheimer sorusu filme gitmeyen öğrencileri pişman etti

YKS'nin ilk oturumu TYT dün tamamlandı. Sınavda Oscar alan Oppenheimer filmiyle ilgili sorulan soru dikkat çekti. Amerikalı fizikçi Oppenheimer hakkında sorulan soru sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Pek çok aday, Oppenheimer'ın hayatını konu alan filme gitmediği için pişman olduğunu belirtirken Barbie ile yapılan kıyaslamalar ise tebessüm ettirdi.

09.06.2024 09:56
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Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024 saat 13.00'te tamamlandı.

SORU, FİLMİ HATIRLATTI

Sınavda sorulan bir soru sosyal medyanın gündemine oturdu. Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer ile ilgili sorulan soru, geçen yıl vizyona giren Oppenheimer filmini hatırlatarak farklı yorumlara neden oldu.

YKS'nin TYT oturumunda sorulan soru ve cevapların araştırılması sırasında sınavda sorulan Oppenheimer'la ilgili soru, Amerikalı fizikçinin hayatını konu eden filmi hatırlattı.

"BARBIE YERİNE OPPENHEIMER'A GİTMELİYDİM"

Oppenheimer, sınavın ardından X'te gündem olurken Oppenheimer filmini izleyen sosyal medya kullanıcıları soruda zorlanmadıklarını belirtti. "Barbie yerine Oppenheimer'a gitmeliydim." yorumu ise tebessüm ettirdi.

İşte sosyal medyada YKS sonrası ortaya çıkan Oppenheimer yorumlarından bazıları:

YKS'de Oppenheimer sorusu olay oldu
YKS'de Oppenheimer sorusu olay oldu
YKS'de Oppenheimer sorusu olay oldu
YKS'de Oppenheimer sorusu olay oldu

ROBERT OPPENHEIMER KİMDİR?

1904 yılında dünyaya gelen Julius Robert Oppenheimer,2. Dünya Savaşı sırasında Los Alamos Laboratuvarı'nı yönetmiş Amerikalı bir teorik fizikçiydi. İlk nükleer silahın icadını sağlayan araştırma Manhattan Projesi'ndeki önemli rolünden dolayı "Atom bombasının babası" olarak biliniyor.

Alan Oppenheimer, Sosyal Medya, Oppenheimer, YKS, TYT, Eğitim, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS'de Oppenheimer sorusu filme gitmeyen öğrencileri pişman etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Yılmaz: habere bak. O kadar şey yazmışsınız sorunun ne olduğunu belirtmemişsiniz. 26 0 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: eğitimin geldiği en kötü nokta 12 4 Yanıtla
    ATYY null: ne alaka genel kültür de biraz fizik de biraz 8 3
  • Mert kursun : Sanki universite sinavi degil bilgi yarismasi 3 2 Yanıtla
    İsmail Yavaş: Ünuversite sınavı ne at yarışımı 2 2
  • Mert kursun : Kac sene yasarsin bilmem ama bu fizikcinin dogum tarihi ve ya hayati senin hayatinda nerde ise yarar bu sorulari hazirlayana selam olsun 3 2 Yanıtla
  • YoH null: zaman kaybı bir soru 1 1 Yanıtla
  • utku ergün: Soru neymiş 0 1 Yanıtla

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