YKS\'de Oppenheimer sorusu filme gitmeyen öğrencileri pişman etti

Eğitim

Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024 saat 13.00'te tamamlandı.

SORU, FİLMİ HATIRLATTI

Sınavda sorulan bir soru sosyal medyanın gündemine oturdu. Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer ile ilgili sorulan soru, geçen yıl vizyona giren Oppenheimer filmini hatırlatarak farklı yorumlara neden oldu.

YKS'nin TYT oturumunda sorulan soru ve cevapların araştırılması sırasında sınavda sorulan Oppenheimer'la ilgili soru, Amerikalı fizikçinin hayatını konu eden filmi hatırlattı.

"BARBIE YERİNE OPPENHEIMER'A GİTMELİYDİM"

Oppenheimer, sınavın ardından X'te gündem olurken Oppenheimer filmini izleyen sosyal medya kullanıcıları soruda zorlanmadıklarını belirtti. "Barbie yerine Oppenheimer'a gitmeliydim." yorumu ise tebessüm ettirdi.

İşte sosyal medyada YKS sonrası ortaya çıkan Oppenheimer yorumlarından bazıları:

ROBERT OPPENHEIMER KİMDİR?

1904 yılında dünyaya gelen Julius Robert Oppenheimer,2. Dünya Savaşı sırasında Los Alamos Laboratuvarı'nı yönetmiş Amerikalı bir teorik fizikçiydi. İlk nükleer silahın icadını sağlayan araştırma Manhattan Projesi'ndeki önemli rolünden dolayı "Atom bombasının babası" olarak biliniyor.