YKS Öncesi Kaygı Yönetimi İpuçları - Son Dakika
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Eğitim

YKS Öncesi Kaygı Yönetimi İpuçları

YKS Öncesi Kaygı Yönetimi İpuçları
23.05.2025 11:32
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Doç. Dr. Buyruk Genç, YKS öncesi kaygıyı azaltmak için nefes tekniği ve çalışma stratejileri önerdi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden Doç. Dr. Arzu Buyruk Genç, öğrenci ve velilere uyarılarda bulundu. Yüksek kaygının bedensel belirtileri tetiklediğini ve dikkatin dağılmasına neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Buyruk Genç, "Bu gibi durumlarda dört saniye nefes al, dört saniye tut, dört saniye ver, şeklinde uygulanan 4-4-4 nefes tekniği, bedeni ve zihni rahatlatabilir. Öğrencilerin sevdiği yemekleri hazırlamak, sınav sonrası için yapılacak keyifli bir plan ile olumlu ama baskısız bir ortam sunmak ise en iyi destek olur" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Buyruk Genç, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan ve yaklaşık dört milyon adayın katılacağı YKS sınavı öncesinde, öğrencilerin yeni bilgi öğrenmekten ziyade, öğrendiklerini pekiştirmeye odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Buyruk Genç, özellikle konu tekrarları, deneme sınavları ve soru analizlerinin bu süreçteki en etkili stratejiler olduğuna dikkat çekti.

'UYKU ÖNCESİ TEKRARLAR KALICILIĞI ARTIRIYOR'

Doç. Dr. Buyruk Genç, uyku öncesi yapılan tekrarların öğrenmeyi pekiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sınava bir aydan az bir süre kaldı. Gerçek sınav koşullarında ve süresinde çözülen denemeler hem zaman yönetimi becerilerini geliştirir hem de kaygıyı azaltır. Yapılan yanlışların ve boş bırakılan soruların analiz edilerek konu eksiklerinin tamamlanması net artışı sağlar. Uyku öncesi tekrar ise beynin yeni bilgileri organize etmesine ve daha kolay hatırlamasına yardımcı olur."

KAYGI İLE BAŞ ETMEK İÇİN: 4-4-4 NEFES TEKNİĞİ

Sınav döneminde yaşanan kaygının doğal olduğunun altını çizen Doç. Dr. Buyruk Genç, öğrencilerin bu kaygıyı tehdit olarak görmek yerine, 'hazır olma işareti' olarak değerlendirmelerinin performanslarını arttıracağını söyledi. Motivasyonu olumsuz etkilememesi için öğrencilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamamasını öneren Doç. Dr. Buyruk Genç, farklı zorluklardaki deneme sınavlarındaki dalgalanmaların da normal olduğunu belirtti. Doç. Dr. Buyruk Genç, "Yüksek kaygı bedensel belirtileri tetikler ve dikkatin dağılmasına neden olur. Bu gibi durumlarda dört saniye nefes al, dört saniye tut, dört saniye ver, şeklinde uygulanan 4-4-4 nefes tekniği, bedeni ve zihni rahatlatabilir" dedi.

'BAYRAM TATİLİNE DİKKAT: RUTİNİNİZİ BOZMAYIN'

YKS öncesine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin, öğrencilerin dikkatini dağıtabileceğine değinen Doç. Dr. Buyruk Genç, velilerin ders çalışma rutinlerini sekteye uğratmayacak bir şekilde tatil planlaması yapması gerektiğini vurguladı. Velilere sınav öncesi günlerde çocuklarına çok fazla öğüt vermek yerine, şefkatli bir dinleyici olmak ve destekleyici bir ortam hazırlamasını öneren Doç. Dr. Buyruk Genç şunları söyledi:

"Aşırı öğüt verme, sınav öncesi olağandışı davranışlar ve sık gelen başarı dilekleri öğrencinin kaygısını artırabilir. Sevdiği yemekleri hazırlamak, sınav sonrası için yapılacak keyifli bir plan ile olumlu ama baskısız bir ortam sunmak en iyi destek olur."

Doç. Dr. Buyruk Genç, sınav günü öncesinde sınav yerinin mutlaka ziyaret edilmesini ve sınav sabahı aceleyle bir şey aranmaması için tüm hazırlıkların önceden yapılmasını da önerdi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Yaşam, YKS, YKS, Son Dakika

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