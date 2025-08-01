YKS Şampiyonları İstanbul Valiliği\'nin etkinliğinde buluştu

İstanbul Valiliği tarafından Bahçelievlerdeki bir otelde İstanbul'da yaşayan ve 2025 YKS'de ilk 1000'e giren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri Bahçelievlerdeki bir otelde bir araya geldi. 2025 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'da katıldı.

YKS ŞAMPİYONLARI BULUŞTU

Programda ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlerin eldi ettiği başarıdan dolayı ailelerini ve öğretmenlerini kutladığını belirterek kritik bir tercih sürecinde olduklarını ve isabetli kararlar vereceklerini söyledi.

"GÜÇLÜYSEM HER ŞEYİ YAPARIM DİYEN BİR ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Cevdet Yılmaz buluşmada yaptığı konuşmada, "Bilgiyi beceri ile irfanla ve bilinçle buluşturmak durumundayız. bunlarla buluşmayan bir bilgi kuru bir bilgi tabiri caizse. Çok insani bir fayda getirmiyor. Bunun en güzel örneğini de şu anda çevremizde bölgemizde görüyoruz. Gazze de görüyoruz. dünyanın bilgi anlamında herhalde en gelişmiş ülkelerinden bir kısmı, İsrail yönetimine destek oluyorlar maalesef veya görmezden geliyorlar En azından orada yapılanları unutmamalıyız. Yine oradaki yönetim en iyi teknolojileri en ileri teknikleri kullanarak insanlığın tarihte gördüğü en büyük katliamlardan, soykırımlardan birini gerçekleştiriyor" dedi.

"BU ÇOK TEHLİKELİ BİR ZİHNİYET"

Yılmaz şunları söyledi: "Bilgiyi ahlakla hukukla erdemle adaletle merhametle birleştirmediği sürece tek başına bir bilgi anlam ifade etmiyor. Ben eminim ki buradaki bu çok kıymetli gençlerimiz bilgileri ile kendilerini ispatlamış gençlerimiz aynı zamanda köklü medeniyetimizden aldıkları değerlerle insani değerlerle adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu da herkese gösterecekler. Bugün maalesef güçlüysem her şeyi yapmaya hakkın var diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu çok tehlikeli bir zihniyet. "