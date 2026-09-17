Zonguldak Alaplı\'da 2026-2027 eğitim yılı çelenk töreniyle başladı

Zonguldak Alaplı ilçesinde, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Kutlama Haftası" nedeniyle çelenk sunma programı düzenlendi.

Alaplı Atatürk anıt Alanında düzenlenen organizasyona Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlandı. Daha sonra Alaplı Atatürk İlk Okulunda devam eden etkinlik, Alaplı Kaymakamı Selçuk Oktay ve protokol üyeleri katılımıyla, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, burada yaptığı konuşmada," 2026-2027 eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası ilçemize, ülkemize ve eğitim ordumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verirken, Atatürk İlkokulu öğrencilerin gösterisin ardından etkinlik sona erdi.

Düzenlenen törene; İlçe protokolünün yanı sıra okul idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.