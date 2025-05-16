Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir - Son Dakika
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Eğitim

Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarının ardından liselerde zorunlu eğitim süresi gündem oldu. Türkiye'de 2012'den bu yana uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi, için iki alternatif olan '3+1' ve '2+2' modelleri öne çıkıyor. İşte gündemdeki iki modelin ayrıntıları...

16.05.2025 08:04
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Türkiye'de 2012'den bu yana uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi, özellikle liselerdeki son 4 yılın işleyişi açısından akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim uzmanlarınca yeniden tartışmaya açıldı.

BAKAN TEKİN İŞARETİ VERMİŞTİ

Hali hazırda uygulanan ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan 4 yıllık eğitim süresi ihtiyaca göre yeni düzenleme olabileceği konuşuluyor. Liselerin süresinin 4 yıldan düşürülmesi tartışmaları sürerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimdeki değişikliklerle ilgili, "Sahada, 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar" açıklaması merak konusu oldu.

İKİ MODEL ÖNE ÇIKIYOR

Gündeme gelen alternatif modeller arasında, lise eğitiminde ilk 3 yılın zorunlu, son yılın üniversiteye hazırlık süreci olarak yapılandırıldığı "3+1 modeli" ile ilk 2 yılın ardından diploma verilmesini ve isteyen öğrenciler için 2 yıl daha akademik veya mesleki eğitim sunulmasını öngören "2+2 modeli" öne çıkıyor.

3+1 EĞİTİM MODELİ NASIL UYGULANIYOR?

Liselerdeki eğitim süresine dair 3 model öne çıkıyor. 3+1 eğitim sisteminde lisede zorunlu eğitimin 3 yıla indirilmesi öngörüüyor. Bu kapsamda öğrencilere 11. sınıfta diploma verilecek. 12. sınıf ise isteğe bağlı olarak üniversiteye hazırlık şeklinde planlanıyor.

2+2 EĞİTİM SİSTEMİ

2+2 Eğitim Sistemi'nde ise liseler için zorunlu eğitim süresinin 2 yıl olması tartışılıyor. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim verilecek. Mesleki anlamda ilerlemek isteyenler ise Mesleki Eğitim Merkezi, açık öğretim ya da istihdam programlarına yönlendirilecek.

DİPLOMA İÇİN 16 YAŞ BEKLENECEK

'Yaş Modeli'nde de öğrenciler için zorunlu eğitimi tamamlama yaşı belirlenmesi tartışılıyor. Buna göre lise öğrencileri 16 yaşını doldurduğunda diploma alabilecek.

"MEVCUT SİSTEMİN SORUNLU YÖNLERİNİ ANALİZ ETTİK"

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, zorunlu eğitimin bireylerin temel haklara erişimini sağlayan ve toplumsal eşitliği destekleyen temel kamusal hizmetlerden biri olduğunu ancak eğitim sistemlerinin toplumların ihtiyaçları ve dönüşen koşulları doğrultusunda sürekli gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Sendikanın bu anlayışla, 12 yıllık zorunlu eğitim yapısını, sahadan ve politika belgelerinden elde edilen veriler ışığında yeniden değerlendirmeye yönelik kapsamlı bir araştırma başlattıklarını aktaran Yavuz, TBMM tutanakları, Milli Eğitim Bakanlığı politika metinleri, uluslararası karşılaştırmalı raporlar ve STK analizleri gibi birçok kaynağı inceleyerek mevcut sistemin güçlü ve sorunlu yönlerini analiz ettiklerini kaydetti.

SAHA VE ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

Yavuz, "Elde edilen bulgular, eğitimin niteliğini artırmak, kaynakları daha etkin kullanmak ve öğrencilerin ilgi-yeteneklerine uygun kariyer yolları sunmak amacıyla zorunlu eğitimin yapısının yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Öğretmen, yönetici ve diğer paydaşlarla kapsamlı bir saha araştırma ve anket çalışması yapacaklarını ifade eden Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Nihai hedefimiz, katılımcı, veriye dayalı ve çözüm odaklı bir model önerisi geliştirmek ve karar alıcılara somut katkılar sunmaktır. Son aşamada ise bu veriler doğrultusunda kamuoyuyla ve karar vericilerle paylaşılmak üzere yeni bir model önerisi geliştirilecektir. Model önerisi için şu anda gündemimizde, lisenin son yıllarının isteğe bağlı hale getirildiği bireyselleştirilmiş ve modüler bir ortaöğretim yapısının kurulması, okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz hale getirilmesi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ile dijital okuryazarlık gibi alanlara dayalı esnek müfredat modelleri geliştirilmesi, mesleki yönlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi ve haftalık çevrim içi eğitim günleri ile dijital öğrenme becerilerinin artırılması yer almaktadır."

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Türkiye, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • yobaz deşen:
    iyice bitirdiniz ülke tarikato marikato badem yağı oldu 56 44 Yanıtla
  • 6490203:
    bence eğitim kalkmalı çocuklar sadece ailede eğitilmeli önce toplum düzeltildikten sonra diğer eğitimlere geçilmeli yoksa eğitimli cahilden geçilmiyor ben istanbuldan Kamil saygılarımla 40 10 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    ben hakkımı helal etmiyorum hep sistem mağduru oldum hala oturmadimi bi sistem cigerden hakkımı helal etmiyorum kaderimizi değiştirdi bu sistem oynamaları 42 1 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut:
    halen oturmus bir sistem yok. çocuklarımız için iyi değil sistem sürekli değişimi 40 0 Yanıtla
  • Barış AÇIGÖZ:
    Çocuklara Japonyada olduğu gibi, Kesinlikle ve kesinlikle Adabı mubaşere eğitimi , Vatan sevgisi, İnsan sevgisi, Allah korkusu, Anneye , babaya, yaşlılara , küçüklere sevgi saygı eğitimleri verilmeli. Çocuklara hemen matematik, yabancı dil eğitimleri verilmemeli. Çünkü , bu kadar hırsızlık, arsızlık, cinayetler v.s. bu eğitimlerin olmamasından ötürü. 32 5 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    üniversiteleride kaldırın gençlerin gözü açılıyor orda her dediğinizi yapmıyorlar protestolar filan ne gerek var. 17 18 Yanıtla
  • Recep Demirci:
    eğitim oyuncak oldu güya üniversite mezunu ama boş çoğu 34 1 Yanıtla
  • Gokhan Uyduran:
    işçi lazım 30 2 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Eski sistemin nesi vardı Allah aşkına. Kaldırım taşı gibi biri koyuyor, öbürü kaldırıyor. Ayarlarımızla oynadığınız yeter! 22 1 Yanıtla
  • Cihan Maths:
    Milli eğitim bakanlığını orman bakanlığına bağlayın daha iyi olur 22 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    1 3 olsun. göstermelik lise okusun çocuklar. 19 1 Yanıtla
  • babasultan:
    2 yıllık fakülte sistemini kaldırın asıl , sadece para tuzağı .. 2 yıllıkların alayına geri ödemeli burs veriyor faizi ile geri alıyorsunuz .. 2 yıllık üni sadece para tuzağıdır lise mezunu herhangi bir bireyden daha tahsilli değildir.. 17 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    harika hale getirdiğiniz eğitimimiz saenizde mükemmel hale gelmek için yola çıktı =)=)=) inanılmaz öğrenciler yetişiyor 11 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    2+2 yeterli bence.cocuk okumak istemiyirsa güzel bu 7 1 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    gibi dizisinden etkilenmişler.. orda ilkokul 15 yıl lise 6 ay gittiği yere kadar da üniversite diyordu.. bence o sistem gelmeli.. 3 3 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    eğitimsiz olmaları sizin için daha iyi tabi 3 1 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    20 sene okuyor çocuk meslek yok. İş bulamazsa yaşta geçmiş oluyor. Sanayide 13, 14 yaşın üstünde çırak almıyorlar. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Gündüz:
    Asgari ücret en düşük memur maaşına sabitlensin. Bak eğitim sistemi nasıl düzeliyor. 15 yaşında lise eğitimi bitmeli. 0 0 Yanıtla
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