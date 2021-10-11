Üye Girişi
1 hafta önce 40 TL satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü - Son Dakika

1 hafta önce 40 TL satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

11.10.2021 16:59

Samsun'da son zamanlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kilosu 40 TL'ye satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü. Bazı vatandaşlar stok yaparken bazı vatandaşlar ise şehir dışına götürüyor.

1 Eylül'de başlayan denizlerdeki av sezonunun ardından balıkçılar, balıkçılık faaliyetlerini sürdürüyor. Samsun'da geçen haftalarda fiyatı 40 TL olan hamsinin fiyatı 15 TL kadar düştü. Hamsi bolluğu yaşanan tezgahlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hamsi bolluğunu ve fiyatların ucuz olduğunu fırsat bilen vatandaşlar stok yapmak için balıkçıların yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar ise diğer illerdeki balık fiyatlarının pahalılığı sebebiyle, Samsun'dan şehir dışına balık götürüyor.

1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

"5 TL'YE KADAR DÜŞEBİLİR"

Havalar soğuduğunda hamsi fiyatının 5 TL'ye kadar inebileceğini ve Karadeniz'de hamsi patlaması olduğunu söyleyen balık esnafı Kurtça Aydın, "Bir haftadan beri çinakop ve hamsi patlaması var. Çinakop balığı 25 TL, hamsi balığı 15 TL. Vatandaşlar yiyor. Bu hamsiler tombul hamsi, yağlı hamsi. Köylü, işçi, emekli herkes yiyecek. Bu ay sonunda hamsinin babaları gelecek. Şu anda deniz sıcak hamsi kuyuda. Azcık deniz soğuk olsun hamsi kuyudan çıkar, toplu halde gezer ve en az 50-60 ton bir arada olur. Bu sene hamsi, çinakop, mezgit, barbun gibi balıkların çeşitleri hep bol ve ucuz. Karadeniz'de her şey ucuz, hele Samsun değince akla ilk gelen balık" dedi.

1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

"HAVALAR SOĞUDUKÇA FİYAT DÜŞER"

Balık satıcısı Onurcan Köse ise "Hamsi birkaç günden beri bol miktarda geliyor. Hamsi gayet yağlandı, boyu da güzel. Hamsinin fiyatı da uygun. 25 TL ile başladık. Şu anda iyi hamsilerin fiyatı 15 TL'ye kadar düştü. Vatandaş memnun, hamsi satışları da güzel. Bir de havalar soğudukça hamsi daha da yağlanır. Boyu da büyür, fiyatı da düşer. Daha da iyi olur. Vatandaş da memnun olur" diye konuştu.

1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

VATANDAŞLAR STOK YAPIYOR

Bazı vatandaşlar ise başka illerdeki pahalı balık fiyatlarından dolayı Samsun'dan balık götürdüklerini ve stok yaptıklarını belirttiler.

Diğer balıkların fiyatları ise şu şekilde:

Çinakop 25 TL, barbun 10 TL, mezgit 10 TL, istavrit 10 TL, levrek-çupra 50 TL ve palamut 15 TL.

1 hafta önce 40 TL satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü
1 hafta önce 40 TL satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü
1 hafta önce 40 TL satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü
1 hafta önce 40 TL satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü
1 hafta önce 40 TL satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

Türk Lirası, Balıkçılık, Samsun, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1 hafta önce 40 TL satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yapbozun eksik parçası bulundu! Fenerbahçe sol beke Viking getiriyor 17:00 Yapbozun eksik parçası bulundu! Fenerbahçe sol beke Viking getiriyor Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta açığa alındı 16:46 Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta açığa alındı Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak 16:41 Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak
Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi 16:36 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi 16:21 Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi 16:05 Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak 15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma 15:24 Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma

Son Dakika Haberleri
16:59 1 hafta önce 40 TL satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü
16:55 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı
16:43 Yaşamını yitiren AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?
16:40 Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak
16:39 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika olayları
16:35 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi
16:29 Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! "Aday mısınız" sorusuna açık açık cevap verdi: Düşüncelerim değişmedi
16:20 Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi
16:07 Muhalefetin "Siyasi cinayet" iddiasına Fahrettin Altun'dan cevap: Bilgileri savcılarla paylaşmalılar
16:06 Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor
Sena Altan cinayetinde yeni bilgiler! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş Sena Altan cinayetinde yeni bilgiler! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş         
17:02
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Yaşamını yitiren AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir? Yaşamını yitiren AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?         
16:43
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika olayları Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika olayları         
16:39
Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! "Aday mısınız" sorusuna açık açık cevap verdi: Düşüncelerim değişmedi         
16:29
Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor         
16:07
Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı         
15:58
Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir         
15:26
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:18
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 17:09:38. #1.12#
SON DAKİKA: 1 hafta önce 40 TL satılan hamsi 15 TL'ye kadar düştü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement