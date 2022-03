1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, her şey çok güzel gibi gözükse de metaverse evreninin en önemli probleminin fiziksel dünyayla ilişkisi olduğunu belirterek, "Kalbi hızlı attıracak ortamların oluşması için daha yolumuzun olduğunu düşünüyorum. İleride, sadece görmeye ve duymaya değil diğer duyulara da dokunabilen metaverse alemlerinin olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2021'de açıklanan "Türkiye Yapay Zeka Stratejileri"ni desteklemek amacıyla, yapay zekaya ilişkin kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlanan "1. Yapay Zeka Zirvesi AI [Tomorrow Summit]" etkinliği çevrim içi olarak devam ediyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Yeni Dünyaya Yolculuk: Metaverse" başlıklı oturumda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç bir sunum gerçekleştirdi.

Koç, sunumunda, metaverse ile ilişkili birçok kavram olduğunu belirterek, blokzincir uygulamalarını veya NFT kavramını tam anlamadan metaverse evreni çok yakından anlamanın biraz zor olabileceğini söyledi.

Metaverse'ü sosyalleşmek için oluşturulan bir ortam olarak düşündüğünü aktaran Koç, "Bu sosyal ortamı oluşturduğunuz zaman da en önemli şeylerden birisi kuralları, hukuk ve düzeni. Burada da kamuya çok önemli bir rol düşüyor. Dünyada tartışmalar devam ediyor ama daha tanımı yapılmayan bir şeye kural koymak çok zor olduğu için yakın bir gelecekte de bu konularda bir regülasyonun olmasını beklemiyoruz. Metaverse alemindeki hukukların evrensel olması lazım. Sadece bir ülkenin kişisel verileri koruma kanunuyla bağlayıcı olamayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Her şey çok güzel gibi gözükse de metaverse'ün en önemli probleminin fiziksel dünyayla ilişkisi olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Şu anda baktığımız zaman sadece bir sanal gerçeklik gözlüğüyle ve bir sesle tam olmasa bile iki duyumuzla transferini yapabiliyoruz. Bazı eksiklikler var. Örneğin metaverse içinde bir dağa tırmandığınızı ve yağmur yağdığını düşünün. Tırmanırken yağmurun suratıma değdiğindeki o hissiyatı, dağa tırmanma adrenalinini hissetmek isterim. Bunlar şu anda yok, sadece görsel olarak bir dağa tırmanma var. Bu adrenalini yaşamadığımız takdirde bize gerçek bir evren hissiyatı oluşturmayacak. Kalbi hızlı attıracak ortamların oluşması için daha yolumuzun olduğunu düşünüyorum. İleride, sadece görmeye ve duymaya değil diğer duyulara da dokunabilen metaverse alemlerinin olacağını tahmin ediyorum."

"Türkiye'de metaverse kavramına aşinalık yüzde 32"

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ise metaverse bir kitap bağlamında düşünüldüğünde, kitabın adının "yeni dünya düzeni" ya da "djital dünya" olabileceğini ifade ederek, "Metaverse, bu kitabın belki sadece giriş sayfası olabilir. Bu kitabın birinci, ikinci, üçüncü sayfalarında ne olacağını bilmiyoruz. Belki de bilmediğimiz için heyecanlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Metaverse'ün internetin geleceği olduğuna işaret eden Küçükşabanoğlu, şöyle devam etti:

"Metaverse dijital bir tüketim alanı olmaya doğru gidiyor. Bunu Mark Zuckerberg de söylüyor. Diyor ki, 'Tabanındaki sanal ekonomi, gerçek hayattaki kadar büyük olacak.' Onun dışında Facebook'un yöneticileri de metaverse'ün 10 yıl içinde 1 milyar insana ulaşacağını ve 100 milyarca dolarlık dijital ticareti barındıracağını ifade ediyor. Yani, metaverse'e dijital tüketim alanı demek, bence yanlış olmayacaktır."

Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin yaş ortalamasının 33 olduğunu belirterek, "Yaklaşık 26 milyon Z kuşağı yaşıyor. Y'yi de eklediğimiz zaman 0-41 yaşta 54 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Genç bir ülkeyiz ve gençlerin de DNA'sında teknoloji var. Gençlerin DNA'sında teknoloji olduğu için de gençler özellikle yeni olan her şeyi seviyor. Gençler, her yeni olan teknolojiyle ilgili her şeye inanılmaz bir talepte bulunuyor." diye konuştu.

Yapılan bir araştırmada Amerikalıların yüzde 38'inin metaverse kavramına aşina olduğunu aktaran Küçükşabanoğlu, kendilerinin yakın zamanda yaptığı araştırmada ise Türkiye'de metaverse kavramına aşinalığın yüzde 32 olduğunu bildirdi. Küçükşabanoğlu, araştırma raporun detaylarını nisan ayında kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.