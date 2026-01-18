Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham - Son Dakika
Ekonomi

Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham

Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
18.01.2026 17:27
Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
Bursa'nın Yıldırım yeni açılışı yapılan bir mağazanın uygun fiyatlı ürünleri, yüzlerce vatandaşın saatlerce beklemesine sebep oldu. 100 liraya satışı yapılan ürünlerden almak isteyen vatandaşlar dondurucu soğukta izdihama neden oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan ve yeni açılış yapan bir mağazanın 100 TL ile 300 TL arasında değişen ürün fiyatlarını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN İZDİHAM OLUŞTU

Soğuk havaya aldırış etmeyen özellikle kadın müşteriler, mağazanın açılmasıyla birlikte içeriye girmek isteyince kısa süreli izdiham yaşandı.

100 liralık alışveriş için dondurucu soğukta saatlerce beklediler

YÜZLERCE KİŞİ AYNI ANDA İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI

Mağazada 100 TL'den satılan çaydanlık, çerezlik ve birçok ev eşyasının uygun fiyatlarla satışa sunulması yoğunluğun artmasına neden oldu. Yüzlerce vatandaşın aynı anda içeri girmeye çalışmasıyla zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevliler kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.

100 liralık alışveriş için dondurucu soğukta saatlerce beklediler

Uygun fiyatlı ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğa rağmen alışverişlerini sürdürdü.

Son Dakika Ekonomi Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Halki bu duruma düşürenler utansın. 7 7 Yanıtla
19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
