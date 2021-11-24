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100 milyar dolarlık yatırım planı olduğu belirtilen BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz - Son Dakika

100 milyar dolarlık yatırım planı olduğu belirtilen BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz

24.11.2021 00:25

Türkiye'ye 100 milyar dolarlık bir yatırım planını olduğu iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nden yeni bir açıklama geldi. BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, ülkesi ile Türkiye arasında güçlenmeye devam eden ekonomik ilişkilerin, farklı alanlarda yeni ortaklıklar kurma yönünde büyük fırsatlar sunduğunu açıkladı.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yıllardır süren gerilimler ve yıpranan ilişkiler sonrasında bağların tekrar kurulması için yeni bir atılım atılıyor. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün Türkiye'ye geliyor. Bu ziyaret öncesinde BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Dubai'de düzenlenen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

FIRSATLARA DİKKAT ÇEKTİ

BAE ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyleyen Mari, bunun ticaret ve yatırım başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki farklı alanlarda yeni ortaklıklar oluşturma yönünde büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

"YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Türkiye ile BAE'nin ekonomi, ticaret ve yatırımın hemen hemen tüm alanlarında güçlü ortaklıklarla birbirine bağlı olduğunu aktaran Mari, "Bugün de iki ülke arasında sürdürülebilir ekonomik ortaklıkta yeni bir dönem başlatıyoruz." dedi.

BAE Ekonomi Bakanı'ndan 'Türkiye ile ekonomik ilişkiler güçleniyor' vurgusu

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET 2021'İN İLK 6 AYINDA YÜZDE YÜZ ARTTI

Haberde ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdiği, 2021'in ilk yarısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı kaydedildi.

TÜRKİYE'YE 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

WAM'ın haberine göre, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi ve Bakan Muş'un katılımıyla gerçekleştirien Türkiye-BAE Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, iki ülke arasında petrol dışındaki ticareti çeşitlendirme ve ticaret hacmini artırmaya yönelik bir çalışma planı üzerinde mutabakat sağlandı.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zuyudi, iki ülkenin stratejik konumuna dikkati çekerek, Türk ürünlerinin Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkelerine ulaşması açısından BAE'nin köprü görevi görebileceği gibi BAE ürünlerinin de Avrupa ve bazı Asya ülkelerine ulaşması yönünde Türkiye'nin önemli bir pazar olduğuna işaret etti.

Zuyudi, ülkesindeki ekonomik gelişmelere ve projelere dikkati çekerek, Türk firmalarına bu gelişmelerden yararlanmaları çağrısında bulundu.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması bekleniyor. İngilizler, Nahyan'ın Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacağını yazdı.

100 milyar dolarlık yatırım planı olduğu belirtilen BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 100 milyar dolarlık yatırım planı olduğu belirtilen BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 100 milyar dolarlık yatırım planı olduğu belirtilen BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz - Son Dakika
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