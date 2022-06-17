11. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

11. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı

17.06.2022 18:36
11. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı

Kayseri'de, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle düzenlenen "11. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kayseri'de, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle düzenlenen "11. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda, katılımcıların ürünleri jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Programda jüri üyeleri, "Kendin Temanı Kendin Belirle" sloganının kullanıldığı yarışmada finale kalan 10 tasarımı belirledi.

ATHİB Yönetim Kurulu Üyesi Veli Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, bu yarışmayı 2012 yılından beri yaptıklarını ve bu süreç içinde binin üzerinde öğrencinin tasarımlarını sektörün önde gelen üreticiyle buluşturduklarını söyledi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere yurt dışında eğitim görme imkanı sunduklarını vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:

"Bu yarışma ile gün yüzüne çıkma fırsatı bulamayan tasarım fikirleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Öğrencilerimize yetenekleri ortaya çıkarma ve geliştirme imkanı sunuyoruz. Amacımız sektörün ihtiyacı olan tasarımları sektörü kazandırabilmek ve bu yolda alın ve akıl teri döken öğrencilerimize sektörümüzde iş imkanı sunabilmektir. Nitekim 10 yılda yarışmada finale kalan öğrencilerimizin hemen hemen hepsi sektörümüzün farklı alanlarında istihdam ediliyor."

Ulusoy, ATHİB olarak genç tasarımcıların hayal etmesini istediklerini ve onların hayal ettiği tasarımları üretime geçirdiklerini vurguladı.

Yarışmaya katılan tasarımların Türkiye'den dünyaya açıldığına vurgu yapan Ulusoy, "2019 yılından itibaren yarışmada dereceye giren tasarımları Dünyanın en prestijli tekstil fuarı olan Paris Premiere Vision Fuarı'nda sergiliyoruz." diye konuştu.

ATHİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu ise yarışmanın öğrencilere umut ve ışık kaynağı olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
Deva Partisi İdari ve Mali İşler Başkanları Değerlendirme ve Deneyim Toplantısı Yapıldı Deva Partisi İdari ve Mali İşler Başkanları Değerlendirme ve Deneyim Toplantısı Yapıldı Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme' toplantısı Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme' toplantısı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 11. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:40:32. #1.13#
SON DAKİKA: 11. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement