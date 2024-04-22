Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli'nde Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli'nde Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli\'nde Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

11. Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yarışmaya katılan firmalara teşekkür ederek Aydın Memecik Zeytinyağı'nın bilinirliğini arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Yarışmada dereceye giren firmalara ödülleri takdim edildi.

22.04.2024 12:28
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Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 11. Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül törenine Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Mehmet Ali Avcu ve Mehmet Akkan, Genel Sekreter Neslihan Duymaz, AYTB Zeytinyağı Tadım Panelist Başkanı Yusuf Küçük, yarışmaya katılım sağlayan firmalar ile fuar ziyaretçileri katıldı.

11. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreninde konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği'nde tescili sağlanan Aydın Memecik Zeytinyağının, ulusal ve uluslararası platformda bilinirliliğinin arttırılması adına düzenlenen kalite yarışmasına katılım sağlayan firmalara teşekkür etti.

Zeytinin ve zeytinyağının kalite yolculuğunun, zeytinin yetiştiği coğrafyadaki özelliklerinden başlayarak tarımsal faaliyetleri, hasadı, işlenmesi, depolanması ve nakliyesine kadar geçen süre zarfında yaşananların bir göstergesi olduğunu ifade eden Çondur, "Aydın Memecik Zeytinyağı üretimi yapan üreticiler ve ambalajlı üretim yapan zeytinyağı firmalarının özelinde düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması, panelistlerimiz tarafından objektif değerlendirme ile derecelendirildi. Her yıl olduğu bu yıl da yarışma sonuçlarını fuarımızda açıkladık. İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren firmaların katılım sağladığı yarışmamızda bu yıl 1 firmaya bronz madalya, 3 firmaya gümüş madalya, 4 firmaya altın madalya ve 2 firmaya Premium ödül verildi" dedi.

Yarışmaya katılım sağlayan firmaların Avrupa'da ve dünyada düzenlenen zeytinyağı tadım yarışmalarında ödül almış firmalar olduğunu ifade eden Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağının kendine has aroması ve meyvemsi tadı ile diğer yağlardan ayrıldığını ve oldukça talep gördüğünü belirtti. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen bu tür yarışmalar ile Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağının bilinirliliğinin ve marka değerinin artmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm firmalara katılım belgesi verilerek Bronz, Gümüş, Altın ve Premium'da dereceye girenlere Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen tarafından ödülleri takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli'nde Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli'nde Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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