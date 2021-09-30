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115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar - Son Dakika

115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar

30.09.2021 12:26
115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar, System.String[]

Fahiş fiyat denetimleri devam ederken bu seferde marketlerin gramaj oyunu ortaya çıktı. Marketten aldığı yağın fişte 5 litre yazmasına rağmen, 4,5 litre olduğunu gören bir tüketici, hemen bakanlığı arayarak denetimlerin artmasını istedi. Konu ile ilgili önemli bir uyarıda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, gramaj oyununun aldatıcı uygulama kapsamına girdiğini ve 115 bin liraya kadar cezası olduğunu belirterek, vatandaşların bu gibi durumları şikayet etmesini istedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla beş zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirilirken, ülke genelinde çok sayıda il ve ilçede ise zabıta ekipleri indirim ve fırsat ürünlerinin fotoğraflarını çekerek, etiketle kasa fiyatlarının tutup tutmadığı inceliyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce yapılan denetimlerde çok sayıda ürün üzerinden tüketiciyi yanıltıcı işlemler ise tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

MARKETTE 5 LİTREYDİ EVDE 4.5 LİTRE ÇIKTI

Marketten 69.95 TL'ye 5 litre yağ satın alan Sefa Şişman isimli vatandaş eve gittiğinde yağın 4.5 litre olduğunu görünce şaşırdı. Marketten aldığı kasa fişinde de 5 litre yazdığını gören Şişman durumu yetkililerle paylaşarak denetimlerin artmasını istedi.

115 bin lira cezası olmasına rağmen hiç çekinmeden yapıyorlar! Marketlerin gramaj oyunu ifşa oldu

200 GRAMLIK PAKETTE 150 GRAM CEVİZ SATTI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bakanlığın bir başka şikayet üzerine yaptığı denetimde ise yine bir market şubesinde ceviz paketlerinde oynanan oyun ortaya çıkarıldı. Marka bir ürüne ait ceviz içi paketinin 200 gramının 12.45 liraya satıldığına yönelik reklam yapan market, vatandaşlara bu fiyattan 150 gram ceviz sattı. Kampanyalı ürünün satışa sunulurken reklamının 200 gram olarak yapıldığı, ancak tüketici tarafından bakanlığa sunulan kasa satış fişi ile reyonda yer alan ürün görseline ait fotoğrafta ürünün 150 gram olduğu belirlendi.

ALDATICI UYGULAMA KAPSAMINA ALINDI

Marketlerdeki gramaj oyununa ilişkin konuşan ve geçtiğimiz nisan ayında uygulanmaya başlayan yasal düzenlemeye dikkat çeken Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, çıkarılan yasa ile gramaj değişikliğinin belli edilmeden mevcut ambalajların kullanılmasının aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındığını kaydetti.

115 bin lira cezası olmasına rağmen hiç çekinmeden yapıyorlar! Marketlerin gramaj oyunu ifşa oldu

PAKETİN ÖN YÜZÜNDE GÖRÜLEBİLİR ŞEKİLDE OLMALI

"Gramajı mı değiştirdin, bunu ambalajda görülecek şekilde belirtmen gerekiyor.'' diyerek sözlerini sürdüren Ağaoğlu, ''Diyelim ki 200 gramlık bir fındık paketi 180 grama düştüyse ön yüzüne 180 gram olduğunu görünür bir şekilde yazılması gerekiyor. Bu şekilde bir ifade ancak yeni düzenlemeye göre firmayı cezai yaptırımdan kurtarabiliyor.'' dedi.

115 BİN TL'YE KADAR CEZASI VAR

Aksi halde gramaj üzerinden yapılan oynamaların paket üzerinde belirtilmemesi halinde cezaların 11 bin 500 TL'den başlayarak 115 bin TL'ye kadar çıktığını aktaran Ağaoğlu, ''Yani yönetmeliğimiz diyor ki bu ihlal yurt çapında yapılıyorsa bakanlık 115 bin TL'ye kadar ceza uygulayabilir.'' diye ifade etti.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP ŞİKAYET EDİN

Kendilerine de bu yönde çok sayıda şikayet gelmeye devam ettiğine vurgu yapan Ağaoğlu, vatandaşlara bu yönde bir ürünle karşılaşmaları halinde söz konusu ürünün ve fiyatının fotoğraflarını çekerek bakanlığın mobil tüketici uygulaması üzerinden şikayette bulunmaları yönünde tavsiyede bulunduklarını belirtti.

115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar

Tüketici Başvuru Merkezi, Aydın Ağaoğlu, Türk Lirası, oyunlar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar - Son Dakika
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