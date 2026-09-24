12. Su Ürünleri Fuarı Future Fish Eurasia İzmir'de açıldı, 165 firma ve marka katıldı - Son Dakika
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12. Su Ürünleri Fuarı Future Fish Eurasia İzmir'de açıldı, 165 firma ve marka katıldı

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12. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı-Future Fish Eurasia, İzmir'de törenle açıldı. 26 Eylül'e kadar sürecek etkinlikte 26 ülkeden 165 firma ve marka ürün ile teknolojilerini sergiliyor.

İzmir'de düzenlenen 12. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı-Future Fish Eurasia törenle açıldı.

Fuar İzmir'deki etkinliğin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, su ürünleri sektörünün gıda güvenliği, sağlıklı beslenme, istihdam, ihracat, kırsal kalkınma ve ekosistemin korunması açısından stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi.

Küresel ölçekte yetiştiriciliğin avcılığı geride bıraktığını belirten Akbaş, geleceğin su ürünleri sektörünün daha planlı, verimli ve sürdürülebilir üretim yapmak durumunda olduğunu ifade etti.

Akbaş, Türkiye'nin Avrupa levreği ve çipura üretiminde dünyada birinci, alabalık üretiminde ikinci sırada yer aldığını anlatarak, "Asıl hedefimiz ürettiğimiz ürünün katma değerini artırmak, markalaşmak ve Türkiye'yi dünya su ürünleri sektöründe daha güçlü bir merkez haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Türk somonunun 75 bin tonluk üretim seviyesine ulaştığını ve önemli bir ihraç kalemi olduğunu aktaran Akbaş, yakın gelecekte Türk havyarında da benzer bir ivme yakalamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Akbaş, bakanlığın planlı üretim modeli kapsamında toplam su ürünleri üretiminin yüzde 80'ini, yetiştiricilik üretiminin ise yüzde 98'ini planlama dahiline aldıklarını, balıkçılığın geleceğinin kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı olduğunu kaydetti.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan da sektörün toprak havuzlarda başlayan yolculuğunda, bugün teknoloji ve AR-GE ihraç eden bir konuma geldiğini dile getirerek, "Bugün Türk cumhuriyetlerine, Afrika ülkelerine ve birçok bölgeye kültür balıkçılığı yatırımlarında yön vermeye başladık." dedi.

Gine Cumhuriyeti Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Fatima Camara ise Gine'nin 2026 yılı için denizel su ürünleri potansiyelinin yaklaşık 905 bin ton seviyesinde tahmin edildiğini, ülkede balık yemi üretim altyapısının kurulması, modern kuluçkahanelerin hayata geçirilmesi ve su ürünleri yetiştiriciliği teknolojilerinin transferi konularında uluslararası işbirliklerine açık olduklarını dile getirdi. Camara, Türk yatırımcıları Gine'de ortaklıklar kurmaya ve uzun vadeli yatırımlar yapmaya davet etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi, stantlar ziyaret edildi.

Açılışına Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'in de katıldığı organizasyonda 26 ülkeden 165 firma ve marka, ürün ile teknolojilerini sergiliyor.

Aynı anda AquaFeed Eurasia Uluslararası Yem Konferansı'na da ev sahipliği yapan fuar, 26 Eylül'e kadar sektör temsilcilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA
BalıkçılıkTeknolojiEkonomiİhracatGüncelEylülİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: 12. Su Ürünleri Fuarı Future Fish Eurasia İzmir'de açıldı, 165 firma ve marka katıldı - Son Dakika
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