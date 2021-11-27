"14'üncü yılımızda 3 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz"

Makdis Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Dede, markanın 14'üncü yılına özel yaptığı açıklamada "Yıl sonuna kadar 3 şube daha açarak, mağaza sayısımızı 6'ya çıkarmayı planlıyoruz. Öte yandan markamıza özgü modelleri dünya çapında tanıtmaya hazırlanırken, Avrupa Birliği ülkeleri ve Katar pazarına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

2007 yılında bir atölyede başladığı serüvenine, bugün Türkiye'de 100'ü aşkın satış noktası ile devam eden Makdis Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Dede, markanın 14'ünci yılında açıklamalarda bulundu. Müşterilerine Türkiye'nin her yerindeki satış noktaları ile ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Dede, 2021 yılı sonuna kadar başta Trabzon olmak üzere 3 yeni şube daha açarak 6 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ VE KATAR HEDEFİ

Perakende ağını genişletmeye devam ettiklerini aktaran Dede, hedefleri arasında dünyaya açılmak olduğunu da söyleyerek, "Türkiye'de birçok lokasyonda satış noktamız bulunuyor. Artık sadece Türkiye'de değil, dünyada da adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin 100'ü aşkın satış noktasında, çeşitli yerlerinde toptan sektöründe, ürün tedariği sağladığımız kuyumcularda ürünlerimize ulaşabiliyorlarken artık Makdis olarak şubeleşmeye başladık. Bu bağlamda hedeflerimiz; Avrupa Birliği ülkeleri ve Katar. Yeni yıla yeni hedeflerle girmek istiyoruz. Hollandada bir kaç ay içerisinde şubemiz açılmış olacak . belçika ve katar pazarına girmeyi hedefliyor ve bunun için çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu.

"ÜRETİCİ OLMANIN AVANTAJINI TÜKETİCİYE YANSITMAK İSTİYORUZ"

Üretici olmanın avantajını tüketiciye yansıtarak yeni modellerle ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla herkesi pırlanta ile buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Dede, "Toptanda gösterdiğimiz başarıyı aynı şekilde parekende sektöründe de göstermek için emin adımlarla ilerliyoruz. Kapalı Çarşı'da Şerefefendi Sokak'ta merkez binamızı açtık ve buradaki konsept ile tüm Türkiye'ye ve dünyaya markamıza özgü modellerimizi sunmak için hazırlanıyoruz. Türkiye'de yılbaşına kadar 3 yeni mağaza daha açmış olacağız" dedi.

Dede, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşterilerimizin satın alacağı tüm pırlanta yüzük, kolye, küpe, bileklik ve gerdanlıklarda ilk 6 ay koşulsuz değişim fırsatı sunuyoruz. Tüm müşterilere satın aldıkları pırlanta ürün için kullanım ömrü boyunca ücretsiz bakım garantisi sağlıyoruz. Tüketiciler memnun kalmadığı takdirde, kullanmış olsalar dahi sebep belirtmeksizin ilk 6 ay içinde fiş ya da faturaları ile koşulsuz değişim yapabiliyor."