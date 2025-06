17. Napolyon Kirazı Festivali Mardin\'de Coşkuyla Kutlandı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 17. Napolyon Kirazı Festivali düzenlendi.

Kırsal Koyunlu Mahallesi'nde üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek kiraz hasadına devam ediyor. Hasatla birlikte 17. Napolyon Kirazı Festivali de düzenlendi. Festivalde konuşan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, organizasyonla hem Mardin'in tarihi ve kültürel mirasını, hem de bölge tarımını ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Demir, pandemi, zaruri sebepler ve deprem vesilesiyle ara verdikleri dönemler haricinde her sene burada ülkenin, şehrin ve ilçenin tanıtımı konusunda ne lazımsa yaptıklarını belirterek, "Müziğiyle, şöleniyle değil de tanıtımıyla alakalı ve tanıtımı konusunda bölgemizin hassasiyeti, örf ve adetlerimiz halkımız, programlarımızı incelediğiniz zaman festivalin 3 günlük boyutunda her kesime, her halka bölgenin hassasiyetine dikkat edecek şekilde ve ülkemizin hassasiyetine dikkat edecek şekilde bir program icra edeceğiz. Kuracağımız stantlarda da, asacağımız pankartlarda da ifade ettiğimiz gibi buradaki bütün gelirleri Gazze'deki kardeşlerimize bağışlayacağız" dedi.

Kiraz üreticisi Abdülhamit Oral, ürünlerinin doğal yöntemlerle, sulama yapılmadan yetiştiğini belirterek, "Kirazlarımız Napolyon olup kaliteli kirazlardır. Sabah erken saatlerde başlıyoruz 10.00'a kadar hasadı yapıyoruz. Havalar ısınınca hasadı bırakıyoruz. Verim çok güzel, sadece bazı kesimler dondan etkilendi" şeklinde konuştu.

Koyunlu Mahallesi Muhtarı Çetin Ökmen de, kirazların İstanbul, İzmir ve Ankara'ya, yurt dışına kadar gittiğini ifade etti. - MARDİN