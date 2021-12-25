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2021 yılında en çok haber olan iş insanı Ali Koç! En çok okunan iş insanı Aydın Doğan - Son Dakika

2021 yılında en çok haber olan iş insanı Ali Koç! En çok okunan iş insanı Aydın Doğan

25.12.2021 14:00

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2021 yılında en çok haberleştirilen iş insanlarını açıkladı. Listeye göre; en çok haber olan iş insanı Ali Koç olurken, en çok okunan iş insanı ise Aydın Doğan oldu.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 10 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 yılında en çok haber konusu olan iş insanları listesini paylaştı. Listede ilk sıranın sahibi Ali Koç oldu. Koç'u Güler Sabancı ve Aydın Doğan izledi. Okunma sayılarına göre bakıldığında ise Aydın Doğan zirvenin sahibi oldu.

ALİ KOÇ 7 BİNDEN FAZLA HABERE KONU OLDU

Habermetre'nin hazırladığı rapora göre, Ali Koç 7 bin 206 kez habere konu olup 7 milyon 54 bin 97 kez okundu. Listeye ikinci sıradan giren Güler Sabacı 6 bin 646 kez habere konu olup 3 milyon 51 bin 752 kez okundu.

EN ÇOK OKUNAN AYDIN DOĞAN

Listeye üçüncü sıradan giren Aydın Doğan 5 bin 535 kez habere konu oldu. Aydın Doğan okunma sayısına göre herkesi geride bıraktı. Aydın Doğan haberleri 10 milyon 386 bin 939 kez okundu.

RAHMİ KOÇ DÖRDÜNCÜ, MURAT ÜLKER BEŞİNCİ

Rahmi Koç ise 4 bin 955 haberle dördüncü oldu. Rahmi Koç haberleri 4 milyon 941 bin 501 kez okundu. Rahmi Koç'u 3 bin 644 haber olup 6 milyon 489 bin 898 okunan Murat Ülker takip etti.

2021 yılında en çok haber olan iş insanı Ali Koç olurken, en çok okunan iş insanı Aydın Doğan oldu

NİHAT ÖZDEMİR ALTINCI, ALİ AĞAOĞLU YEDİNCİ

Nihat Özdemir listeye 3 bin 329 haberle altıncı sıradan girdi. Özdemir'in haberleri 4 milyon 873 bin 61 kez okundu. Ali Ağaoğlu listeye 3 bin 130 haberle yedinci sıradan girerken, 5 milyon 221 bin 343 kez okundu.

ERMAN ILICAK, FERİT ŞAHENK VE BÜLENT ECZACIBAŞI DA LİSTEDE

2 bin 908 kez haber olan Erman Ilıcak sekizinci olurken, Ferit Şahenk 2 bin 51 haberle dokuzuncu, bin 898 haberle Bülent Eczacıbaşı ise onuncu oldu. Ilıcak 1 milyon 669 bin 534 kez, Şahenk 2 milyon 555 bin 103 kez, Eczacıbaşı ise 4 milyon 202 bin 797 kez okundu.

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Aydın Doğan, Habermetre, Rahmi Koç, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2021 yılında en çok haber olan iş insanı Ali Koç! En çok okunan iş insanı Aydın Doğan - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2021 yılında en çok haber olan iş insanı Ali Koç! En çok okunan iş insanı Aydın Doğan - Son Dakika
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