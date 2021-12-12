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2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi - Son Dakika

2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi

12.12.2021 14:07
2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi

Milyonların gözü, işveren, işçi ve hükümet temsilcilerinin yer alacağı yarın yapılacak 4. ve son asgari ücret toplantısına yöneldi. İşçi kaynakları 4 bin liranın altına imza atmayı düşünmediklerini dile getirirken, işveren masasından 3 bin 500 rakamı seslendiriliyor, hükümet kanadı ise işçiyi enflasyona ezdirmeme konusunda kararlı. Bakan Vedat Bilgin, bir milletvekilinin asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik sorusuna "Pazartesi öğrenirsiniz" cevabını vermişti.

Milyonların gözü kulağı, asgari ücret pazarlığında. İşveren, işçi ve hükümet temsilcileri şimdiye kadar 3 kez bir araya geldi. O toplantılardan sonuç çıkmadı. Gözler 4. kez kurulacak masada.

TARAFLARIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

Ankara'da yeni haftanın gündemi Asgari Ücret Tespit Komisyonu mesaisi olacak. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, masaya işçinin günlük gıda ihtiyacını karşılayacak kalori hesabı geldi. O beslenme kalıbı içerisinde yer alan ürünlerin fiyat değişimleri mercek altına alındı. Gelecek hafta tarafların bir görüşme daha yapması bekleniyor. Bir diğer beklenti de tarafların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi.

İŞÇİ KAYNAKLARI 4 BİN LİRANIN ALTINA İMZA ATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Zam pazarlığı yapan işçi ve işveren kesimi şimdiye kadar masada bir rakam telaffuz etmedi. Ancak hem işçi hem de işveren kaynaklarının dikkat çektiği bazı meblağlar var. İşçi kaynakları, 4 bin liranın altına imza atmayı düşünmediklerini dile getiriyor.

HÜKÜMETİN "İŞÇİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ" KARARLIĞI SÜRÜYOR

İşveren kesiminde ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamının altı çiziliyor. İşverenler henüz son sözü söylemeseler de masanın o tarafından 3 bin 500 rakamı işaret ediliyor. Öte yandan hükümetten de "İşçiyi enflasyona karşı ezdirmeme" açıklamaları geliyor.

GÖZLER YARINKİ SON TOPLANTIDA

2022 yılındaki asgari ücreti belirleyecek pazarlıkta artık gözler 4. ve son toplantıya çevrildi.

BAKAN BİLGİN '' PAZARTESİ ÖĞRENİRSİNİZ'' DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı konuşmada, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin sorulara yanıt olarak pazartesi gününü işaret etmişti. Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapılacağını belirten Bakan Bilgin, "Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır." demişti. Öte yandan Bakan Bilgin, bir milletvekilinin asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik sorusuna ise "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını vermişti.

2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi

Asgari Ücret, Pazartesi, Hükümet, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi - Son Dakika
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