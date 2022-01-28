2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.
2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu. Kurum tarafında yapılan açıklamada, 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir' denildi.
2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri - Son Dakika Ekonomi