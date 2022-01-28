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2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri - Son Dakika

2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri

28.01.2022 10:18

Milli Savunma Bakanlığı başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce asker adayı için celp dönemlerini açıkladı. Bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri de açıklandı. Vatandaşlar, askerlik yapacakları yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK YER VE TARİHLERİ

2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu. Kurum tarafında yapılan açıklamada, 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir' denildi.

2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

  • 03 Şubat 2022
  • 03 Mart 2022
  • 31 Mart 2022
  • 12 Mayıs 2022
  • 09 Haziran 2022
  • 21 Temmuz 2022
  • 18 Ağustos 2022
  • 15 Eylül 2022
  • 13 Ekim 2022
  • 10 Kasım 2022
  • 08 Aralık 2022
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Subay, Mart, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri - Son Dakika
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