2023 yılı pasaport ve defter ücretlerine dev zam! - Son Dakika
Üye Girişi

2023 yılı pasaport ve defter ücretlerine dev zam!

05.01.2023 14:52

2023 yılına girilmesiyle birlikte pasaport ücretleri ve defter bedeli yüzde 122,93 oranında yeniden değerleme ile artırıldı. 6 ay süreli pasaport; harç bedeli 689,70 TL ve defter ücreti 501 TL olmak üzere toplam 1190 TL'ye çıkarken 4-10 yıl süreli pasaportun ücreti ise 3 bin 796 TL'ye yükseldi.

Vergi, harç ve cezaların artışının hesaplanmasında etkili olan yeniden değerleme oranının 2023 yılı için kesinleşmesiyle birlikte pasaport harç ve defter bedelleri de belirlendi.

PASAPORT HARCINA YÜZDE 123 ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmadı. Pasaport harcında 2023 ile birlikte yüzde 123 artış gerçekleşti.

İŞTE HARÇ VE DEFTER BEDELLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için belirlenen pasaport harç ücretleri ve defter bedeli şöyle;

2023 yılı pasaport ve defter ücretlerine yüzde 122,93 zam geldi

2022 YILINDA PASAPORT HARÇLARI NE KADARDI?

2022 yılında ise defter bedeli 225 TL iken harç ücretleri şöyleydi:

• 6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 TL,

• 1 yıl süreli olanlar için 452,30 TL,

• 2 yıl süreli olanlar için 738,40 TL,

• 3 yıl süreliler için 1049,00 TL,

• 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1.478,30 TL.

YORUMLAR
500
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni yıl zammı geldi Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni yıl zammı geldi Yüzde 30'luk zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte güncel emekli maaşları... Yüzde 30'luk zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte güncel emekli maaşları...

Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 yılı pasaport ve defter ücretlerine dev zam! - Son Dakika


Son Dakika
15:02 VAR kayıtlar olay olmuştu! Hakem Özgüç Türkalp kariyerini sonlandırdı
14:42 Lionel Messi'nin kaldırdığı Dünya Kupası'nın sahte olduğu ortaya çıktı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bu kadar net konuştu! Esad ile görüşecek mi?
14:35 Samsun'da lisede vahşet! 17 yaşındaki çocuk, okula gelen annesini silahla öldürdü, annesinin erkek arkadaşını da ağır yaraladı
14:37 2023 yılı pasaport ve defter ücretlerine dev zam!
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevsim şartlarını dikkate alarak seçim tarihini biraz öne çekebiliriz
14:25 Oyuncu Selin Şekerci, başrol oynadığı Sevda Mecburi İstikamet filminin galasında gözyaşlarına hakim olamadı
14:18 Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun cansız bedeni bulundu
14:10 HDP'nin hazine yardımı hesabına Anayasa Mahkemesi tarafından geçici bloke koyuldu
13:56 Bursa'da evine giren bıçaklı hırsızı bir anda karşısında gören kadın, çocuğu ile balkondan aşağıya atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 15:28:34. #1.11#
SON DAKİKA: 2023 yılı pasaport ve defter ücretlerine dev zam! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement