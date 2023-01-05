Vergi, harç ve cezaların artışının hesaplanmasında etkili olan yeniden değerleme oranının 2023 yılı için kesinleşmesiyle birlikte pasaport harç ve defter bedelleri de belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmadı. Pasaport harcında 2023 ile birlikte yüzde 123 artış gerçekleşti.
Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için belirlenen pasaport harç ücretleri ve defter bedeli şöyle;
2022 yılında ise defter bedeli 225 TL iken harç ücretleri şöyleydi:
• 6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 TL,
• 1 yıl süreli olanlar için 452,30 TL,
• 2 yıl süreli olanlar için 738,40 TL,
• 3 yıl süreliler için 1049,00 TL,
• 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1.478,30 TL.
Son Dakika › Ekonomi › 2023 yılı pasaport ve defter ücretlerine dev zam! - Son Dakika