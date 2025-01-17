2024 Aralık Konut Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Aralık Konut Fiyatları Yükseldi

2024 Aralık Konut Fiyatları Yükseldi

TCMB'ye göre, 2024 Aralık'ta Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre %2 arttı.

17.01.2025 10:48
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2024 yılı Aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ne (KFE) göre, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2024 yılı Aralık ayı verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 10,4 oranında azaldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 2,0 ve 0,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,3, 34,4 ve 25,2 oranlarında artış gösterdi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul, Ekonomi, Ankara, Aralık, Finans, Emlak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Aralık Konut Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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