2024'te Yabancı Para Değerlemeleri İçin Kurlar Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

2024'te Yabancı Para Değerlemeleri İçin Kurlar Belirlendi

Hazine, 2024 için borsada rayici olmayan yabancı paraların değerleme kurlarını açıkladı.

28.01.2025 09:17
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Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2024 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacakla borçların değerlemesinde 2024 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2024 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Listede öne çıkan kurlar şöyle:

DÖVİZLERKUR (TL)
1 ABD Doları35,2233
1 Azerbaycan Yeni Manatı20,6035
1 BAE Dirhemi9,5361
1 Brezilya Reali5,6891
1 Çin Yuanı4,7985
1 Gürcistan Larisi12,5687
1 Hindistan Rupisi0,41228
1 Irak Dinarı0,02691
1 İngiliz Sterlini44,2458
100 İran Riyali0,00792
100 Japon Yeni22,2634
1 Katar Riyali9,6080
1 Kuveyt Dinarı113,6753
1 Rus Rublesi0,33482
1 Suudi Arabistan Riyali9,3804
1 Ürdün Dinarı49,6970
1 Euro36,7429

EFEKTİFLERKUR (TL)

1 ABD Doları35,1987
1 Avustralya Doları21,8032
1 Danimarka Kronu4,9149
1 Euro36,7172
1 İngiliz Sterlini44,2149
1 İsveç Kronu3,1867
1 İsviçre Frangı38,8926
100 Japon Yeni22,1810
1 Kanada Doları24,3503
1 Kuveyt Dinarı111,9702
1 Norveç Kronu3,0915
1 Suudi Arabistan Riyali9,3100

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te Yabancı Para Değerlemeleri İçin Kurlar Belirlendi - Son Dakika

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