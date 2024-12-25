2024 Türkiye'de Enerji Dönüşümü Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2024 Türkiye'de Enerji Dönüşümü Yılı

2024 Türkiye\'de Enerji Dönüşümü Yılı

SHURA, 2024'te yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanacağını ve doğal gaz payının düşeceğini açıkladı.

25.12.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 2024'ün, Türkiye'nin enerji dönüşümüne odaklandığı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandığı bir yıl olduğunu bildirdi.

SHURA, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında,??????? Türkiye'nin 2024 enerji dönüşümü görünümünü değerlendirdi, 2025 projeksiyonlarını paylaştı.

Buna göre, 2024'te 115 gigavata ulaşan kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 59 oldu. Bu oran, geçen yıl yüzde 56 olarak hesaplanmıştı.

Bu yıl devreye giren 6,5 gigavatlık kurulu gücün yüzde 99'unu yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

Güneş enerjisi kurulumunda rekorların kırıldığı bu dönemde, rüzgar enerjisindeki kurulumlar ise hedefin gerisinde kaldı, doğal gaz kurulu gücü yaklaşık 1 gigavat azaldı.

Doğal gazın üretimdeki payı düştü

Brüt elektrik üretiminin 330 teravatsaate ulaştığı söz konusu dönemde, üretimin yüzde 46'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bu oran 2023'te yüzde 42 olarak kayıtlara geçmişti.

Rüzgar ve güneş enerjisinin geçen yıl yüzde 16 olan üretimdeki payı ise bu yıl yüzde 18,3'e ulaştı. Aynı dönemde, doğal gaz üretim payında ise azalma görüldü.

Yılın 10 ayında enerji ithalatı 53 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 milyar dolar azalış dikkati çekti. İthalattaki azalma fiyat düşüşünden değil, yurt içi talep düşüşünden kaynaklandı.

2025 yılı kamu hedefleri kapsamında ise güneş enerjisinde 5 gigavat, rüzgarda 2-3 gigavat kurulu güç artışı öngörülüyor.

Yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihaleleri kapsamında 800 megavat güneş ve 1200 megavat rüzgar kapasitesinin tahsisi hedefleniyor.

Enerji iletim altyapısında 688 kilometrelik yeni hat inşası planlanıyor.

Batarya enerji depolama kapasitesinin 2025'te 1 gigavata çıkarılması bekleniyor.

"2024 stratejik adımların atıldığı bir yıl oldu"

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, buradaki konuşmasında, 2024'ün Türkiye'nin enerji dönüşümüne odaklandığı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandığı, enerji ithalatındaki azalmayla enerji güvenliği ve verimliliği konularında stratejik adımların atıldığı bir yıl olduğunu söyledi.

Güllü, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar ve belirlenen kısa-orta vadeli stratejik hedefleri anımsatarak, "Özellikle yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve şebeke yatırımları için öngörülen iddialı hedefler ve dijitalleşme, elektrifikasyon, adil dönüşüm, yeşil finansman gibi konulara yapılan vurgular, enerji dönüşümünün kamu politikalarının merkezinde yer aldığını gösterdi." ifadesini kullandı.

Güllü, 2025'te yapılacak yeni YEKA ihalelerinin yatırımcılara öngörülebilirlik sağlaması açısından önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

"Enerji dönüşümü finansmanı için şeffaflık ve öngörülebilirlik hayati önem taşıyor"

Başarılı bir enerji dönüşümü için alınması gereken aksiyonlara da değinen Güllü, şunları kaydetti:

"Enerji ve iklim politikaları açısından bakacak olursak, net sıfır karbon hedefine dair uzun vadeli hedefler ile bunların altını dolduracak politikalar ve eylemler net bir şekilde belirlenmeli. Sübvansiyon ve destekler fosil yakıtlardan temiz enerjiye yönlendirilmeli. Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi dönüşümü destekleyecek şekilde uygulanmalı. Ekonomi politikalar açısından da Türkiye'nin gündeminin katma değerli üretim, iş gücünün geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması gibi yapısal kurumlara yönelmesi önemli olacak. Enerji dönüşümü sanayi dönüşümüyle beraber ele alınmalı. Karbonsuzlaşmayla birlikte teknoloji düzeyini yükselten, temel sektörlerde yapısal dönüşümü ve uluslararası değer zincirlerine gelişkin entegrasyonu sağlayan bütüncül politikalar önemli olacak."

Enerji dönüşümünde finansmanın en önemli konulardan olduğunun altını çizen Güllü, "Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi için kamu öncülüğünde özel sektör, finans kuruluşları ve STK'lerin aktif katılımıyla uzun dönemli enerji dönüşümü stratejisi kapsamında finansal yapıların ve fon mekanizmalarının oluşturulması önemli gündem maddeleri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Güllü, sadece elektrik sektörünün dönüşümü için yıllık 15 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacının bulunduğunu anımsatarak, "Bu finansmanın sağlanabilmesi için piyasalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik hayati önem taşıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerindeki iddialı artışlar enerji dönüşümündeki kararlılığı gösterirken, fosil yakıtlarla ilgili projeksiyonların güncellenmemesi ve uzun vadeli stratejilerin açıklığa kavuşturulmaması dikkati çeken önemli eksiklikler. Bu durum, enerji sektöründe dönüşümün kapsamlı bir şekilde planlanması ve yürütülmesi için kritik olan bazı unsurların tam anlamıyla ele alınamamasına sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

    Kaynak: AA

    Teknoloji, Politika, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Güncel, Güneş, Son Dakika

    Son Dakika Ekonomi 2024 Türkiye'de Enerji Dönüşümü Yılı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
    13:19 Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’i ziyaret edecek Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
    12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
    11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
    10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
    19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
    19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
    19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
    18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
    18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
    18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
    18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
    17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:34:44. #1.11#
    SON DAKİKA: 2024 Türkiye'de Enerji Dönüşümü Yılı - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.