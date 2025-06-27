2024 Türkiye Üretim Verileri Açıklandı

Türkiye'de 2024 yılında 1 milyon 169 bin 17 adet otomobil, 9 milyon 392 bin 251 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 301 milyon 519 bin 254 ton hazır beton, 1 milyon 204 bin 576 adet kombi (hermetik), 34 milyon 810 bin 425 adet güneş pili ve paneli ve 1 milyon 14 bin 794 adet motosiklet üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye'de 2024 yılında 1 milyon 169 bin 17 adet otomobil, 9 milyon 392 bin 251 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 301 milyon 519 bin 254 ton hazır beton, 1 milyon 204 bin 576 adet kombi (hermetik), 34 milyon 810 bin 425 adet güneş pili ve paneli ve 1 milyon 14 bin 794 adet motosiklet üretildi.

Üretimden yapılan satışlar 18 trilyon 800 milyar 473 milyon TL oldu

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2024 yılında 18 trilyon 800 milyar 473 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2023 yılında 13 trilyon 337 milyar 53 milyon TL iken; 2022 yılında 8 trilyon 950 milyar 599 milyon TL oldu.

Üretimden yapılan satışların yüzde 14,9'unu gıda sanayi ürünleri oluşturdu

Girişimlerin 2024 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin yüzde 14,9'unu gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10,7 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6,1 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

Üretimden yapılan satış değerinin yüzde 3,5'ini yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu

İmalat sanayinde 2024 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,5'ini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 68,4 olurken; orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,1 olmuştur.

Ana sanayi gruplarında ara malları yüzde 44,6 ile ilk sırada yer aldı

İmalat sanayinde 2024 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 44,6'sını ara malların, yüzde 23,4'ünü dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Sermaye mallarını payı ise yüzde 21,0 olmuştur.

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatından yapılan satışların yüzde 82,3'ü beş ilde gerçekleşti

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip beş il, toplam satış değerinin yüzde 82,3'ünü oluşturmuştur. Üretimden yapılan satışların yüzde 32,3'ü Kocaeli'nde, yüzde 28,8'i Bursa'da, yüzde 13'ü Sakarya'da, yüzde 4,2'si Aksaray'da ve yüzde 4'ü İstanbul'da gerçekleşmiştir.

Fason üretimde en yüksek pay yüzde 36,4 ile giyim eşyaları imalatında gerçekleşti

İmalat sanayinde 2024 yılında fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 36,4'ünü giyim eşyaları imalatı, yüzde 17,4'ünü tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 9,1'ini fabrikasyon metal ürünleri imalatı oluşturdu.

Geri kazanım faaliyetlerinden 2 milyon 456 bin 307 ton ikincil hammadde elde edildi

Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı faaliyetlerinden 2024 yılında toplam 2 milyon 456 bin 307 ton ikincil hammadde elde edildi. Bu ikincil hammaddelerin yüzde 61,7'sini metal esaslı (yüzde 59 demir ve yüzde 2,7 demir dışı metal), yüzde 38,3'ünü ise metal olmayan ikincil hammaddeler oluşturdu. - İSTANBUL