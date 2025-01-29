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Ekonomi

2024'ün En Çok Satan Oyunları Açıklandı

Playstore.com'da 2024'ün en çok satan oyunu Ghost of Tsushima Director's Cut oldu.

29.01.2025 11:26
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Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com'da 2024 yılının en çok satan oyunları belli oldu. Playstore.com'da 2024 yılında en çok satan oyun Ghost of Tsushima Director's Cut olurken aksiyon oyunları listesinde de başı çekti. İkinci sırada ise Türk yapımı M&B Bannerlord yer alırken e-pin/cüzdan kodları arasında da Valorant'ın oyun içi parası VP oldu.

Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, 2024 yılında en çok tercih edilen oyunları ve dijital ürünlerini açıkladı. Genel sıralamada en çok satan oyun PC'ye çıkan Ghost of Tsushima Director's Cut oldu.

2024 yılı en çok tercih edilen oyunu Ghost of Tsushima Director's Cut

Yıl boyunca birçok yeni oyun sevilerek oynanırken oyuncular Playstore.com üzerinden birbirinden farklı türde oyunları tercih etti. 2024 yılında en çok tercih edilen oyun Japonya'nın Tsushima Ada'sında geçen samuray oyunu Ghost of Tsushima Director's Cut oldu. İkinci sırayı M&B Bannerlord alırken üçüncü sırada Back 4 Blood yer aldı. Yılların eskitemediği Rockstar Games'in sevilen oyunu Red Dead Redemption 2 dördüncülüğü alırken Kratos'un eşsiz hikayesi God of War: Ragnorök beşinci sırada listeye girdi.

En çok tercih edilen kategori aksiyon oyunları oldu

Platform üzerinden alışveriş yapan oyunseverler 2024 yılı içerisinde en çok aksiyon oyunlarını tercih etti. Aksiyon oyunları içerisinde ilk sırayı da Ghost of Tsushima Director's Cut aldı. Strateji oyunları içerisinde ilk sırada co-op oynanabilen, oyunseverlerin arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiği strateji, aksiyon oyunu Helldivers 2, macera oyunları kategorisinde ise son dönemin en çok beğenilen hikayeli macera oyunlarından The Last of US Part 1 yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre; platformun ürün portföyünde yer alan ve oyunseverlerin en çok tercih ettiği e-pin ve cüzdan kodlarının yanında dijital kartlar da bu yıl da oyuncuların ilgi odağındaydı. 2024 yılında Riot Games'in FPS oyunu Valorant'ın oyun içi marketinde geçerli olan Valorant VP'si en çok satın alınan e-pin oldu. Dijital kartlarda ise Google Play kartları ilk sırada yer alırken iTunes kartları ise ikinci sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2024'ün En Çok Satan Oyunları Açıklandı - Son Dakika

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