Limanlarda Yük Elleçleme Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Limanlarda Yük Elleçleme Artışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının ocak-ağustos döneminde Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarının geçen yıla göre yüzde 1,9 artarak 356 milyon tona ulaştığını açıkladı. Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 9,1 artış göstererek 9 milyon TEU'ya yükseldi. Ağustos ayında ise, yurt dışı yük taşımalarının azaldığı belirtildi.

09.09.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının 8 ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 356 milyon 112 bin 778 tona ulaştığını belirterek, "Yılın 8 ayında limanlardan elleçlenen konteyner miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 9 milyon 61 bin 518 TEU oldu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğünün ocak-ağustos dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'yi önemli bir liman merkezi haline getirdiklerine işaret eden Uraloğlu, dünyadaki deniz ticaretinden daha fazla pay almak için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Uraloğlu, denizlerden sağlanan imkanların artırılması, kaynakların ekonomiye kazandırılması için gerekli yatırımların yapıldığına dikkati çekerek, "Bu yılın ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 42 milyon 789 bin 708 ton olarak gerçekleşti. 2024 yılının ocak-ağustos döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 356 milyon 112 bin 778 tona ulaştı." ifadesini kullandı.

Ağustosta limanlardan yurt dışı limanlara giden yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalışla 11 milyon 604 bin 33 ton olarak gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, yurt dışı limanlardan Türkiye'ye gelen yük miktarının ise yıllık bazda yüzde 8,4 azalışla 19 milyon 870 bin 521 tona düştüğünü aktardı.

Uraloğlu, ağustosta yurt dışı yük taşımalarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 düşüşle 31 milyon 474 bin 554 tona gerilediğine işaret etti.

En fazla yük 6 milyon 894 bin 536 tonla Kocaeli'de elleçlendi

Ağustosta en fazla yük elleçlemesinin 6 milyon 894 bin 536 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, burayı 6 milyon 732 bin 894 tonla Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 560 bin 775 tonla İskenderun Bölge Liman Başkanlığının takip ettiği bilgisini verdi.

Uraloğlu, aynı dönemde limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 673 bin 127 ton olduğunu belirterek, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 651 bin 27 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

En fazla artış buğday ve mahlut elleçlemesinde

Taşınan yük cinsleri bazında ağustosta bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin buğday ve mahlut olduğunun altını çizen Uraloğlu, limanlardan 527 bin 235 ton buğday ve mahlut yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, bu dönemde portland çimentonun 738 bin 45 tonla limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olduğuna değinerek, bunu klinker ve motorin yük cinslerinin takip ettiğini belirtti.

Ham petrol yük cinsinin yurt dışından Türkiye'ye gelen gemilerde en fazla taşınanlar arasında ilk sırada yer aldığını da vurgulayan Uraloğlu, bunu sırasıyla, briketlenmemiş taş kömürü ve hurda demir yük cinslerinin izlediğini ifade etti.

En fazla yük taşıması İtalya'ya yapıldı

Bakan Uraloğlu, ağustosta limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapıldığına da işaret ederek, bunu ABD ve Mısır'a yapılan taşımaların takip ettiğini belirtti.

Deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ağustosta limanlarda elleçlenen 31 milyon 474 bin 554 ton yurt dışı yükün yüzde 8'i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Bu dönemde Türk bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı 2 milyon 462 bin 885 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yurt dışı yük miktarı ise 29 milyon 11 bin 669 tonla yıllık bazda yüzde 6,4 azaldı."

Uraloğlu, ağustosta limanlarda elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artışla 1 milyon 179 bin 563 TEU'ya ulaştığını belirterek, "Yılın 8 ayında limanlardan elleçlenen konteyner miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 9 milyon 61 bin 518 TEU oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Denizcilik, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Limanlarda Yük Elleçleme Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:07:12. #1.13#
SON DAKİKA: Limanlarda Yük Elleçleme Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement