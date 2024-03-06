2024 Yılı İstanbul ve Ankara Ramazan Pidesi Fiyatları Açıklandı

Ekonomi

2024 Yılı İstanbul ve Ankara için Ramazan pidesinin fiyatı açıklanmıştı. Açıklanan fiyata göre 250 gram bir pide 15 TL'den fırınlarda satışa sunulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halk ekmek aracılığıyla vatandaşlara daha ucuz ve gramajı daha yüksek pide satacağını duyurdu. Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İSTANBUL HALK EKMEĞİNDE RAMAZAN PİDESİ 10 TL OLACAK

Halk ekmekte satılacak pidenin fiyatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran İmamoğlu, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL'den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun" dedi.

2023 Yılında 300 gram Ramazan pidesi fırınlarda10 TL'ye satışa sunulurken, İBB aynı gramajdaki Ramazan pidelerini 5 TL'den satıyordu.