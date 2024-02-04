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2024 Yılında 45 İlin İhracatı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılında 45 İlin İhracatı Arttı

2024 Yılında 45 İlin İhracatı Arttı

Ticaret Bakanlığı, faaliyet yerleri esas alınarak derlenen il verilerine göre, 2024 yılının ocak ayında 45 ilin ihracatını artırdığını duyurdu. Mersin, geçen yılın ocak ayına göre 212 milyon dolar artış göstererek en fazla artış sağlayan il oldu. İstanbul ise yüzde 0,3 azalışa rağmen 4 milyar 330 milyon dolarla birinci sırada yer aldı.

04.02.2024 11:31
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TİCARET Bakanlığı, faaliyet yerleri esas alınarak derlenen il verilerine göre, 2024 yılının ocak ayında 45 ilin ihracatını artırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracata dayalı büyüme modelimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda son 13 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomimize katkı sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir. Bu vizyon ve hedeflerimiz kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte faaliyet yerleri esas alınarak derlenen il verilerine göre 2024 yılının ocak ayında 45 ilimiz ihracatını artırmıştır. Mersin 2024 yılı ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre 212 milyon dolar artış göstererek en fazla artış sağlayan il oldu" denildi.

2024 yılı ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'un yüzde 0,3 azalışa rağmen 4 milyar 330 milyon dolarla birinci sırada yer aldığı belirtilerek, "Kocaeli yüzde 5,7 artış ve 2 milyar 504 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 1,3 artış ve 1 milyar 851 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 0,4 artış ve 1 milyar 275 milyon dolarla dördüncü sırada, Mersin ise yüzde 31,2 artış ve 891 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır. Geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; Mersin 212 milyon dolarla en fazla artış sağlayan birinci il, Kocaeli 135 milyon dolarla en fazla artış sağlayan ikinci il, Hatay 125 milyon dolarla en fazla artış sağlayan üçüncü il, Yalova 89 milyon dolarla en fazla artış sağlayan dördüncü il, Çorum ise 67 milyon dolarla en fazla artış sağlayan beşinci il konumundadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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