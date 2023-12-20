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2024 Yılında Asgari Ücret Yüzde 40 Artacak - Son Dakika
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2024 Yılında Asgari Ücret Yüzde 40 Artacak

Türkiye'de son 5 yıldaki asgari ücret artışlarıyla enflasyon arasındaki ilişki incelendi. Asgari ücret artışı, ilgili yılın enflasyon oranının altına düşmedi. Yapılan hesaplamalara göre 2024 yılı için asgari ücret artışının yüzde 40'ın altında olmayacak. En az yüzde 40 artışla asgari ücret yeni yılda 15 bin 962 TL'ye yükselebilir.

2024 Yılında Asgari Ücret Yüzde 40 Artacak
20.12.2023 - 11:58,  Güncelleme: 11:59
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Türkiye'de son 5 yıldaki asgari ücret artışlarıyla enflasyon arasındaki ilişki incelendi. Asgari ücret artışı, ilgili yılın enflasyon oranının altına düşmedi. Enflasyon kadar net asgari ücrete zam yapıldığı tespit edildi. Yapılan hesaplamalara göre 2024 yılı için asgari ücret artışının yüzde 40'ın altında olmayacak. En az yüzde 40 artışla asgari ücret yeni yılda 15 bin 962 TL'ye yükselebilir.

2024 yılı asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2. toplantısı tamamlandı. Gözler şimdi 3. Toplantıya çevrildi. Milyonlarca çalışanı etkileyecek asgari ücret artışında son 5 yıldaki veriler dikkat çekti. TCMB ve TÜİK verilerinden elde edilen bilgilere göre 2018-2023 yılları arasında asgari ücret artışı hiçbir dönemde enflasyon oranının altına inmedi. Enflasyon ne kadar artıysa asgari ücrete daha yüksek zam yapıldığı tespit edildi.

2018-2023 yılları baz alınarak yapılan hesaba göre, 2018 yılı asgari ücreti yüzde 11,9 olan 2017 yıllık enflasyonu üzerinde yüzde 14,17 olarak belirlendi. 2018 yılı yüzde 20,3 enflasyon oranıyla kapatılınca 2019 asgari ücret zammı yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Asgari ücret artışları enflasyonun üzerinde

Sırasıyla yıllar arasındaki asgari ücret artışı 2020'de yüzde 15, 2021'de yüzde 21,5 olarak gerçekleşti. İlgili yıllardaki asgari ücret artışını etkileyen geride kalan yılların enflasyon oranları ise yüzde 11,8 ile yüzde 14,6 olarak gerçekleşti. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete 6 aylık zaman dilimlerinde çift zam yapıldı. Söz konusu dönemi etkileyen bir önceki yılın enflasyon oranı yüzde 36 olarak kaydedilmişti. 2022 yılında toplam asgari ücret artışı ise yüzde 93 oldu.

2023 yılı asgari ücreti belirlenirken dikkate alınan 2022 yılı enflasyonu yüzde 64 olarak gerçekleşmiş, yıl içerisinde yüzde 84'e kadar yükselmişti. 2023 yılında asgari ücrete ilk 6 ay için yüzde 54 ikinci 6 ay için yüzde 34 artış yapılmıştı.

En az yüzde 40 zamma işaret ediyor

Tüm bu hesaplamalar yeni yılda asgari ücretin yüzde 40'ın altına düşmeyeceğini ispatlıyor. Bu oranla en düşük ihtimalle asgari ücretin 15 bin 962 TL'ye yükseleceği düşünülüyor.

Gözler 3. toplantıda

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. toplantının ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi. Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa zaman sonra duyurulması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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